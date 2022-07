EZB. Europäische Notenbank setzt ein Zeichen gegen die hohe Inflation - Zinswende wird mit großem Schritt eingeleitet - Dax Hin & Her gerissen und der Euro jubelt

Es ging um die Glaubwürdigkeit der EZB und sie hat ein Zeichen gesetzt. Ein kleiner Zinsschritt wäre mit Sicherheit nur ein halbherziges Agieren gewesen, so signalisiert auch die Europäische Notenbank, dass sie der hohen Inflation auf die Pelle rücken will. Die Anleger wissen noch nicht so recht, wie sie mit der Entscheidung umgehen sollen. Erst verdoppelte sich der Verlust im Leitindex, dann war der Dax auf dem Weg ins Plus und jetzt pendelt er sich bei einem Minus von 0,5 Prozent ein.

Leitzins steigt stärker als erwartet

Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöht angesichts der Rekordinflation erstmals seit elf Jahren die Zinsen im Euroraum. Der Leitzins steigt unerwartet kräftig von null auf 0,50 Prozent, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Experten hatten mehrheitlich mit einem Schritt auf 0,25 Prozent gerechnet. Der Negativzins von minus 0,50 Prozent für geparkte Gelder von Geschäftsbanken entfällt.

TPI heißt das neue Instrument für Krisenstaaten

Neben der Zinswende haben sich Christin Lagarde und ihr Team auch auf ein neues Krisenprogramm geeinigt. Im Notfall will die EZB hoch verschuldeten Staaten wie Italien bei Turbulenzen am Anleihenmarkt zur Hilfe eilen. Der Währungshüter gaben ihm den Namen Transmission Protection Instrument (TPI) .

"Das TPI wird das Instrumentarium des EZB-Rats ergänzen und kann aktiviert werden, um ungerechtfertigten, ungeordneten Marktdynamiken entgegenzuwirken, die eine ernsthafte Bedrohung für die Transmission der Geldpolitik im Euroraum darstellen. Der Umfang von Ankäufen im Rahmen des TPI hängt von der Schwere der Risiken für die geldpolitische Transmission ab. Die Ankäufe sind nicht von vornherein beschränkt."

Das TPI Programm soll sicherstellen, dass die Geldpolitik gleichmäßig im Euroraum wirken kann und es nicht zu einem Auseinanderlaufen der einzelnen Zinssätze bei den Staatsanleihen kommt. Die EZB spricht daher von einem Werkzeug gegen die Fragmentierung der Euro-Zone.

Euro freut sich

Die europäische Gemeinschaftswährung feiert den Zinsschritt der EZB und entfernt sich ein wenig weiter von der Parität zum Dollar. Der Euro steigt auf sein Tageshoch bei 1.0259 USD