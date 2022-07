Meta Platforms: Aktie startet wieder durch

Schafft es Meta Platforms mindestens über ein Niveau von 187,38 US-Dollar auszubrechen, könnten die nächsten Ziele an den Zwischenhochs aus Anfang Juni um 202,03 und schließlich im Bereich von 220,00 US-Dollar ausgerufen werden. Darüber könnte sogar eine überschießende Welle an 236,86 US-Dollar heranreichen und sich für ein kurz- bis mittelfristiges Long-Investment anbieten. Unterstützungen findet die Aktie derweil um 172,15 US-Dollar. Erst darunter müsste erneut mit einem Test der Jahrestiefs bei 154,25 US-Dollar gerechnet werden. Aufgrund der dynamischen Aufwärtsbewegung wird an dieser Stelle jedoch die Aufwärtsvariante klar favorisiert.

Fazit:

Oberhalb von 187,38 US-Dollar steigen die Chancen auf einen Anstieg zunächst an 202,03 US-Dollar an, darüber in den Bereich von 220,00 US-Dollar merklich an. Selbst auf dieser kurzen Wegstrecke ließe sich beispielsweise durch ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN UK4921 an einem Anstieg der Meta Platforms-Aktie überdurchschnittlich profitieren. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Idee beliefe sich dann auf über 400 Prozent. Ziel des Scheins läge bei rechnerisch 4,39 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte den 50-Tage-Durchschnitt vorläufig nicht überschreiten, daraus würde sich ein Stopp-Kurs von 0,33 Euro im vorgestellten Schein ableiten. Als Anlagehorizont sollten einige Wochen zwingend einkalkuliert werden.