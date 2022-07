Nokia: Aktie zeiht gut an - Lieferkette und Währungsentwicklung gut zu managen - Ausblick mit guten Zahlen bestätigt

Im Gegensatz zu Konkurrent Ericsson hat sich der finnische Netzwerk ausrüster im zweiten Quartal sehr gut geschlagen. Umsatz und Gewinn konnten im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Zudem sieht Nokia eine Verbesserung in der Lieferkette und bestätigte den Ausblick für das laufenden Jahr. Alles Dinge, die Anleger gerne hören. Daher legt die Aktie heute auch um rund 5 Prozent zu.

Umsatz steigt zweistellig

Dabei profitierten die Finnen von einem robusten Wachstum im Geschäft mit der Netzinfrastruktur. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um elf Prozent auf knapp 5,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Espoo mitteilte. Währungsbereinigt lag das Plus bei drei Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis nahm trotz Gegenwind durch Engpässe in der Lieferkette um fünf Prozent auf 714 Millionen Euro zu. Netto verblieb ein Gewinn von 460 Millionen Euro, ein Plus 31 Prozent. Das Ergebnis je Aktie stieg um ein Drittel und fiel besser aus als von Analysten erwartet.

Ausblick hält

Nokia sei auf gutem Weg, seine angestrebten Ziele für das laufende Jahr zu erreichen, hieß es. Derzeit gehe das Unternehmen beim währungsbereinigten Umsatz vom oberen Ende der erwarteten 23,5 Milliarden bis 24,7 Milliarden Euro aus. Die vergleichbare operative Marge soll in der Mitte der Spanne von 11 bis 13,5 Prozent liegen. Die Lieferkettensituation bezeichnete Nokia weiter als "herausfordernd", jedoch gebe es Anzeichen einer Verbesserung. Mit der hohen Inflation und dem Gegenwind auf der Währungsseite könne das Unternehmen umgehen.

Aktie interessant

Die heutigen Zahlen sind ein gutes Argument, dass der Kurs von Nokia wieder über die Marke von 5 Euro steigen könnte. Der Netzwerkausrüster hat sehr solide geliefert und trotz aller Probleme auch die Prognose gehalten. Mit einem aktuell geschätzten KGV von 12 ist die Aktie auch nicht zu teuer. Anleger sollten sich das Papier auf die Watchlist setzen und beim nächsten Rücksetzer überlegen, ob die Aktie in ihr Depot passt.

Mit Material von dpa-AFX