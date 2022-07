Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Klimapläne/Regierung

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Klimapläne/Regierung:

"Die Regelungen zu Wärmepumpen klingen nach Kulanz, sind in Wirklichkeit aber das Eingeständnis, dass die Regierung schon vor dem Start ihrer hochfliegenden Klimapläne bemerkt hat, dass sie sich in diesem Bereich zu verheben droht. 600000 Haushalte pro Jahr auf erneuerbare Energien umzustellen, ist nicht einfach so aus der Hüfte möglich. Dafür bedarf es Fachleuten und Unterstützung für Hausbesitzer."/yyzz/DP/he