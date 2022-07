Salesforce: Interessanter Chart

Seit November letzten Jahres befindet sich Salesforce in einem Abwärtstrend, hierbei wurden Tiefstände Anfang Mai um 154,55 US-Dollar gemessen. Seither schwankt die Aktie grob seitwärts und wird auf der Oberseite durch rund 190,40 US-Dollar begrenzt. Derzeit steuert der Wert die obere Begrenzung an und könnte bei einem erfolgreichen Kursanstieg darüber ein kleineres Kaufsignal etablieren und somit den laufenden Bodenbildungsprozess erfolgreich abschließen. Dann würden auch wieder größere Investoren zurückkehren und womöglich die Kurse weiter vorantreiben.

Handelsspanne weiter aktiv

Gelingt es die jüngsten Verlaufshochs um 190,40 US-Dollar mindestens per Wochenschlusskurs erfolgreich zu überwinden, könnte ein Trendwechsel vonstattengehen und Kurspotenzial zunächst an 202,34 US-Dollar freisetzen und darüber in den Bereich von rund 220,00 US-Dollar und dadurch den 200-Tage-Durchschnitt. Für dieses Szenario könnte ein entsprechendes Long-Instrument zum Einsatz kommen. Innerhalb der laufenden Seitwärtsspanne ist das Papier dagegen neutral zu bewerten. Unterhalb von 154,64 US-Dollar würden allerdings weitere und besonders empfindliche Abschläge auf rund 120,00 US-Dollar drohen.