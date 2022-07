SAP: Aktie unter Druck - Gewinn bricht ein und Ausblick wird gekürzt - Jetzt aussteigen?

Schlittert SAP in eine handfeste Krise? Die heute veröffentlichten Zahlen zeichnen, vorsichtig ausgedrückt, kein optimales Bild. Die Vorstandsetage gibt sich zwar zuversichtlich, dass Europas größter Software-Konzern langfristig auf Kurs ist, doch die Anleger sollten sich Sorgen machen, dass die Ziele vielleicht ein wenig zu hoch gesteckt sind. Zudem soll es laut einem Bericht des Manager-Magazins auch hinter den Kulissen brodeln. Der Führungsstil von Christian Klein soll nicht auf sehr viel Gegenliebe stoßen und seine ausgegebene Strategie für SAP soll auch nicht für erfolgsversprechend gehalten werden. Die heutigen Zahlen könnten ein Indiz dafür sein, dass Christian Klein mit seiner Strategie auf dem Holzweg ist.

Lizenzgeschäft schwächelt

Europas größter Softwarehersteller SAP hat im zweiten Quartal einen deutlichen Ergebnisrückgang wegen Kosten in der Ukraine und einem schwachen Lizenzgeschäft verzeichnet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sank im Vorjahresvergleich um 13 Prozent auf 1,68 Milliarden Euro, wie das Dax -Schwergewicht am Donnerstag in Walldorf mitteilte. Dabei schlug die Aufgabe von Geschäften in Russland und Belarus mit 160 Millionen Euro zu Buche. Für das Gesamtjahr strich das Management um Chef Christian Klein beim operativen Ergebnis auch die Prognose zusammen. Der Gewinn unter dem Strich sackte gar um 86 Prozent auf 203 Millionen Euro zusammen, vor allem weil die Beteiligungen an Start-ups bei weitem nicht so erfolgreich waren wie vor einem Jahr.

Tagesgeschäft läuft rund

Im Tagesgeschäft läuft es aber nach Angaben des Managements rund, die Cloudsoftware zur Nutzung über das Netz wuchs deutlich. Der Umsatz insgesamt wuchs vor allem dank der Euroschwäche um 13 Prozent, Software zur Nutzung über das Netz zog dabei um ein gutes Drittel an und schnitt damit besser ab als von Analysten zuvor gedacht. Chef Klein und Finanzchef Luka Mucic führten das in einer Telefonkonferenz auf den Erfolg des Produktbündels "Rise" zum schnelleren Umstieg der Kunden in die Cloud zurück. Für die Mittelfristambitionen 2025, die ein Wachstum des jährlichen Cloudumsatzes auf über 22 Milliarden Euro vorsehen (2021: 9,4 Mrd), stellte Mucic ein "positives" Update in Aussicht, auch wegen der vorteilhaften Wechselkursentwicklung.

So rund, dass die Prognose gekürzt wird

SAP hat wegen der Kosten infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine und wegen der schwachen Lizenzgeschäfte seinen Ausblick für das operative Ergebnis gekappt. Währungsbereinigt dürfte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern dieses Jahr gegenüber dem Vorjahr um 4 bis 8 Prozent sinken, teilte der Dax -Konzern am Donnerstag mit. Die Walldorfer um Chef Christian Klein hatten zuvor mit einem stagnierenden bis zu 5 Prozent fallenden Betriebsergebnis gerechnet. Grund für die schwächeren Aussichten seien einerseits Kosten für die Einstellung der Geschäfte in Russland und Belarus, aber auch ein möglicherweise weiter deutlicher Rückgang bei den Softwarelizenzverkäufen, hieß es. Auch die Steuerquote dürfte dieses Jahr höher liegen als zuvor gedacht. Beim Umsatz und dem freien Barmittelzufluss bleibt SAP bei den bisherigen Annahmen für 2022.

Anleger sollten sich von der Aktie trennen

Aktuell wird SAP das Image eines angestaubten Software-Konzerns, der die richtige Weichenstellung verpasst hat, nicht los. Irgendwie wird man den Eindruck nicht los, dass die Walldorfer nur noch die Entwicklung in der Cloud hervorheben können. Da das Lizenzgeschäft allerdings schwächelt reicht das nicht mehr. Beim Ausblick bis 2025 auf die vorteilhafte Wechselkursentwicklung hinzuweisen, ist ebenfalls kein guten Zeichen. Damit SAP seine Ziele für 2025 erreicht müsste der Euro jetzt bis dahin nahe an der Parität verweilen?

Insgesamt gibt die aktuelle Entwicklung des Software Konzern eher Anlass zur Sorge, als Anlass zur Hoffnung, dass sich die Lage verbessert. Bei diesen Aussichten ist ein geschätzter KGV von 30 zu hoch. Er wäre nur gerechtfertigt, wenn die Wachstumsaussichten hoch wären, ob dem allerdings noch so ist, darf angezweifelt werden. Wer heute nach dem Zahlen mit sich ringt, ob er die Aktie verkaufen sollte, der sollte auf den Knopf drücken und sich von der Aktie trennen.

Tech-Titel haben aktuell ein schweren Stand, wenn sie nicht einen positiven Newsflow liefern. Bei SAP ist genau das Gegenteil der Fall. Nach dem Bericht des Manager-Magazins, der vor allen Dingen den Führungsstill von SAP Chef Klein in ein schlechtes Licht rückt, wackelt der Stuhl des Managers wahrscheinlich ein wenig. Die heutigen Zahlen des Software-Konzerns machen den Stuhl auf dem Klein sitzt nicht sicherer.

