Soja-Future: Boden weiter möglich

Sollte der Bereich um 1.305 US-Cents tatsächlich für eine Trendwende reichen und Soja mindestens über 1.400 US-Cents zulegen, käme eine Erleichterungsrallye in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 1.473 US-Cents infrage. Aber erst darüber dürfte der einstige Boden der vorausgegangenen Schiebephase um 1.575 US-Cents angesteuert werden. Doch der Boden ist noch lange nicht abgeschlossen, im Fall eines Kursrutsches unter die aktuellen Jahrestiefs von 1.302 US-Cents könnten wieder bärische Marktteilnehmer in die Bresche springen und Verlust auf 1.260 und womöglich noch 1.215 US-Cents hervorrufen.

Ende letzten Jahres zeichnete sich bei im Bereich von 1.200 US-Cents im Soja-Future eine Trendwende im vorausgegangenen Abwärtstrend ab, diese konnte mit dem Ausbruch über 1.305 US-Cents im Dezember erfolgreich abgeschlossen werden und brachte Notierungen um 1.760 US-Cents zu Beginn dieses Jahres hervor. Ein nachhaltiger Anstieg über die Hochs aus 2021 blieb dem Future allerdings verwehrt, nach einem Doppelhoch in diesem Bereich stürzten die Notierungen regelrecht ab und begaben sich zurück auf die Unterstützung um 1.305 US-Cents. Dort versucht sich der Agrarrohstoff nun an einem Boden, allerdings zeigen sich die Kursmuster bislang noch nicht von ihrer besten Seite, wodurch es sich um einen temporären Zwischenstopp handeln könnte. An gegebener Stelle sollte die weitere Entwicklung erst noch beobachtet werden, ehe größere Handelsentscheidungen eingegangen werden.

Fazit

Sollte zumindest der Widerstand um 1.400 US-Cent per Tagesschlusskurs überwunden werden, würde dies Anzeichen auf eine weitere Erholung in den Bereich von 1.473 und darüber an 1.575 US-Cents festigen. Entsprechend könnte sich ein derartiges Szenario für den Aufbau von kurzfristigen Long-Positionen anbieten, bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee winkt dem Anleger dann eine Renditechance von 150 Prozent. Entsprechende Zielmarken im Schein wurden dagegen bei 3,13 und 4,13 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Szenario ein Niveau von 1.357 US-Cents gemessen am Basiswert allerdings noch nicht überschreiten, woraus sich ein Stopp-Kurs im Schein von 1,98 Euro ableiten würde. Noch aber wird an einem tragfähigen Boden gebastelt, voreiliger Aktionismus könnte bitter bestraft werden.