Tagesausblick für 22.07.: DAX schließt nach EZB-Entscheidung leichter!

Der DAX® startete schwächer in den Handelstag und drehte im Laufe des Vormittags in einen Seitwärtstrend zwischen 13.140 und 13.260 Punkte. Damit bleibt das technische Bild unverändert. Zwischen 13.440 und 13.570 Punkte stößt der Index an eine starke Widerstandszone. Oberhalb dieser Zone hat der Index Luft bis 13.770 Punkte. Unterstützung findet der Leitindex zwischen 12.870 und 13.010 Punkte.