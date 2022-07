Vorbörse: Wall Street verliert an Schwung - Dax tritt vor EZB Entscheid auf der Stelle - Ölpreise schwächeln ein wenig

Die erste richtig dunkle Wolke fängt wohl an sich aufzulösen. Ab heute fließt wieder Gas durch die Nord Stream 1 Pipeline. Wie viel und wie lange, dass muss sich erst noch zeigen, aber dass überhaupt Gas wieder durch die Pipeline strömt, ist ein gutes Zeichen. Die zuletzt arg gebeutelten Chemie-Werte erholen sich heute ein gutes Stück.

Der Euroraum steht vor der ersten Zinserhöhung seit elf Jahren. Um die hohe Inflation zu dämpfen, will die Europäische Zentralbank (EZB) nach Jahren der ultralockeren Geldpolitik bei ihrer Sitzung an diesem Donnerstag die Leitzinsen wieder erhöhen. Die Entscheidungen der Notenbank werden am Nachmittag verkündet, erstmals zur neuen Uhrzeit um 14.15 Uhr. Bislang rechnet der Markt mit einem kleinen Zinsschritt. Sollte ein großer kommen, dann könnten die Märkte das allerdings begrüßen. Es geht heute auch um die Glaubwürdigkeit der Europäischen Zentralbank.

Ein kleiner Zinsschritt wäre kein wirklich energisches Vorgehen gegen die hohe Inflation. Daher müsste die EZB schon ein Zeichen setzen, dass sie der hohen Inflation Herr werden möchte. Da aber nicht sicher ist, wie Christine Lagarde und ihr Taam vorgehen werden, lehnt sich heute lieber niemand zu weit aus dem Fenster.

DEUTSCHLAND: KAUM VERÄNDERT

Kurz vor der voraussichtlich ersten Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) seit mehr als einem Jahrzehnt dürfte am Donnerstag gespanntes Abwarten den deutschen Aktienhandel prägen. Der Broker IG indizierte den Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn mit 13 268 Punkten leicht im Minus. Schon am Vortag hatte der Leitindex Dax nach kräftigen Schwankungen im Handelsverlauf mit einem moderaten Verlust geendet. Grund waren Unsicherheiten, ob die Gaspipeline Nord Stream 1 wieder in Betrieb genommen wird und wenn ja, wie viel Gas fließt. Hier dürften sich Börsianer nun erleichtert zeigen. Es fließe wieder Gas, sagte ein Sprecher der Nord Stream AG der Deutschen Presse-Agentur. "Die Wiederaufnahme der Gaslieferung lässt die Börsianer aufatmen", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Damit sei die Energiekrise natürlich bei weitem nicht gelöst, zumindest kurzfristig sei aber ein Albtraum-Szenario abgewendet. Mit Blick auf die EZB ist fraglich, wie stark die Zinsanhebung ausfallen wird. Eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte gilt als ausgemachte Sache. Allerdings ist wegen der hohen Inflation auch ein deutlicherer Schritt um einen halben Prozentpunkt nicht ausgeschlossen. Medienberichte deuten darauf hin, dass diese Option zumindest in Erwägung gezogen wird. Angesichts dieser Unwägbarkeit dürften Investoren kurz vor der Zinsentscheidung am späten Mittag nicht mehr ins Risiko gehen.

USA: MODERATE GEWINNE

Die jüngste Erholungsrally an der Wall Street ist am Mittwoch verhaltener weiter gegangen. Die zentrale Rolle an den Aktienmärkten spielte weiter die Gasversorgung Europas und die damit verbundenen Sorgen. Gestützt auf gute Nachrichten vom Streamingdienst Netflix fielen allerdings die Technologiewerte an der Nasdaq-Börse positiv auf. Der Leitindex Dow Jones Industrial tat sich schwer, am Ende legte er um 0,15 Prozent auf 31 874,84 Punkte zu. Der marktbreit gefasste S&P 500 gewann 0,59 Prozent auf 3959,90 Punkte. Der Nasdaq 100 zog um 1,55 Prozent auf 12 439,68 Punkte an. Für alle drei Indizes hatte es im Verlauf für das höchste Niveau seit fast sechs Wochen gereicht.

ASIEN: UNEINHEITLICH

Die Börsen Asiens haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands fiel zuletzt um ein halbes Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 1,2 Prozent. In Japan legte der Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 0,3 Prozent zu. Japans Zentralbank widersetzt sich weiterhin dem globalen Trend zur geldpolitischen Straffung und lässt die Zügel trotz der steigenden Inflation und der rasanten Talfahrt des Yen extrem gelockert.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 151,76 -0,09%

DEVISEN:

Der Euro hat am Donnerstag vor mit Spannung erwarteten Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) über der Marke von 1,02 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0220 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0199 Dollar festgesetzt.

Der Donnerstag verspricht, ereignisreich zu werden. An den Finanzmärkten steht die Geldpolitik der EZB im Mittelpunkt. Es wird erwartet, dass die Notenbank erstmals seit elf Jahren ihre Leitzinsen anhebt. Sie würde sich damit gegen die hohe Inflation stemmen, allerdings deutlich später als andere große Notenbanken. Das Ausmaß der Anhebung ist ungewiss: Signalisiert ist ein Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte, aber auch ein größerer Schritt um einen halben Prozentpunkt ist denkbar.

Außerdem dürften die Energiesituation in Europa und die politische Lage in Italien im Blickpunkt stehen. Nach der Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1 ist die Lieferung am Donnerstagmorgen laut Nord Stream AG wieder angelaufen. Es war befürchtet worden, Moskau könne den Gashahn wegen des Ukraine-Kriegs komplett zulassen.

In Italien steht die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi wohl vor dem Aus. Zwar konnte Draghi am Mittwoch eine Vertrauensabstimmung im Senat für sich entscheiden, allerdings ohne Unterstützung dreier wichtiger Koalitionsparteien. Die Lega, Forza Italia und die Fünf-Sterne-Bewegung hatten nicht mit abgestimmt. Am Donnerstag will Draghi vor der größeren Abgeordnetenkammer erscheinen.

Euro/USD 1,0225 0,45%

USD/Yen 138,18 -0,05%

Euro/Yen 141,29 0,42%

ROHÖL: PREISE GEBEN NACH

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,01 US-Dollar. Das waren 91 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel etwas deutlicher um 1,96 Dollar auf 102,26 Dollar.

Druck erzeugten am Rohölmarkt zuletzt Lagerdaten aus den USA. Am Mittwochnachmittag hatte das Energieministerium von einem deutlichen wöchentlichen Aufbau der Benzinvorräte berichtet. Die Zahlen sprechen für einen etwas schwächeren Benzinverbrauch in den USA, was eine Folge der gestiegenen Benzinpreise sein könnte.

Grundsätzlich sind die Erdölpreise in den vergangenen Wochen durch die Aussicht auf wirtschaftlichen Gegenwind und eine vielerorts straffere Geldpolitik belastet worden. Sie bewegen sich aber immer noch auf hohem Niveau. Seit Jahresbeginn haben sie wegen des Ukraine-Kriegs und Sanktionen westlicher Staaten gegen Russland um etwa 35 Prozent zugelegt.

Brent 106,04 -0,88 USD

WTI 98,86 -1,02 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: ABB, Q2-Zahlen

06:45 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen

07:00 AUT: Bawag Group, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Roche, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: SAP, Q2-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Sartorius, Q2-Zahlen (9.00 Pk online)

07:00 DEU: Vantage Towers, Q1-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q2-Zahlen

07:00 KOR: Hyundai Motor Q2-Zahlen

07:30 SWE: Saab, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q2-Produktionsbericht

08:00 SWE: Electrolux, Q2-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung (online)

12:00 USA: Dow, Q2-Zahlen

12:30 USA: AT&T, Q2-Zahlen

12:30 USA: KeyCorp, Q2-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris International, Q2-Zahlen

13:00 USA: Travelers, Q2-Zahlen

13:30 USA: American Airlines, Q2-Zahlen (detailliert)

17:45 FRA: Dassault Aviation, Q2-Zahlen

18:00 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen

22:00 USA: Mattel, Q2-Zahlen

22:00 USA: Snap Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:00 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 07/22

08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor

08:45 FRA: Geschäftsklimaindex 07/22

11:00 EUR: Öffentlicher Schuldenstand Q1/22

12:00 DEU: Bundesbank Monatsbericht 07/22

13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 EUR: EZB Notenbank-Entscheidung (14.45 Pk)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 07/22

16:00 USA: Index der Frühindikatoren 06/22

JPN: Notenbank-Entscheidung

SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: Pk zu Sicherheitsbahnhof Berlin Südkreuz mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing, Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bahn-Vorstand Richard Lutz

09:00 DEU: Bundesforschungsministerium stellt Wasserstoffatlas Deutschland vor

14:30 DEU: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) besucht Lithium-Pilotanlage der Natürlich Insheim GmbH

DEU: Offizielles Ende der zehntägigen Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Geschäftsklima, Juli 103 104 (in Pkt.)

14.15 Uhr

Zinsentscheidung, EZB

Hauptrefinanzierungssatz 0,25 0,00

Spitzenrefinanzierungssatz 0,50 0,25

Einlagensatz -0,25 -0,50

GROSSBRITANNIEN

--- Keine entscheidenden Daten erwartet ---

USA

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 240 244

(Vorwoche, in Tsd)

Phily-Fed-Index, Juli +1,5 -3,3 (in Pkt)

16.00 Uhr

Sammelindex Frühindikatoren, Juni -0,6 -0,4

Redaktion onvista / dpa-AFX