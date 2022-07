DAX konsolidiert am Freitag den EZB-Entscheid, Snap schockt, Delivery Hero begeistert, Ceconomy News

Der DAX kann sich am Freitag an das obere Band der Konsolidierungsphase hinarbeiten. Nach dem Start an der 13.200 steht der Aktienindex bei 13.300 Punkten und hat damit das Hoch des Vortages im Blick. Hier war die EZB mit einem großen Zinsschritt aus der Deckung gekommen, und hat die Erwartungen letztlich erfüllt, nach 11 Jahren die Zinswende einzuleiten.

Mit unserem Händler Mischa spricht Andreas Bernstein kurz über das aktuelle Kursniveau und stellt dann 3 Aktien vor, die heute mit Schlagzeilen für Bewegung sorgen.

Zunächst ist Snap Inc, der Betreiber der Social Media App, das Thema. Weitere Verluste und ein negativer Ausblick lassen die Aktie nachbörslich um 28 Prozent einbrechen. Damit steht die Aktie wieder auf dem Niveau vom März 2020.

Zweiter Wert ist Ceconomy, die mit Saturn und Mediamarkt zwei Elektronikmärkte betreiben, die direkt das Kaufverhalten der Kunden spüren. Da dies zurückhaltend ist, muss die Prognose nun nach unten angepasst werden. Entsprechende Tiefs stehen zur Debatte.

Abschliessend blicken wir auf Delivery Hero, die positiv überraschen und mit einem zweistelligen Anstieg des Aktienkurses punkten können. Das ehemalige DAX-Mitglied kann damit die technische Erholung weiter vorantreiben.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

