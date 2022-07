DAX: Versöhnlicher Wochenschluss?

Die Deutsche Aktienindex DAX startete etwas leichter in den Freitagshandel, konnte seine Gewinne intraday allerdings weiter ausbauen und erneut in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts zulegen. Damit zeichnet sich zwar ein versöhnlicher Wochenausklang an, allerdings bleiben die Rückfallrisiken vom gegenwärtigen Widerstandsniveau weiter als hoch einzustufen.

Derzeit notiert der DAX nämlich gleich an mehreren Widerständen, wie zum einen die Unterseite eines vorausgegangenen symmetrischen Dreiecks, den EMA 50 sowie einen untergeordneten Abwärtstrend der letzten Monate. Dieses Widerstandsbollwerk dürfte nicht ohne Probleme geknackt werden, hierzu müssen Bullen noch ein deutliches Stück nachlegen.

Auf der Unterseite findet der DAX bereits um 13.130 Punkten eine erste kleine Unterstützung vor, darunter bei glatt 13.000 Punkten. Sollte aber auch dieses Niveau aufgegeben werden, würden die Rückfallrisiken auf frische Jahrestiefs enorm zulegen.

Erst ein nachhaltiger Kursanstieg mindestens über 13.500 Punkte dürfte für Entspannung sorgen und weitere Zugewinne an 13.749 Punkte sichern. Übergeordnete Ziele könnten darüber sogar um 14.000 Punkten liegen.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag stehen um 15:45 Uhr mit Daten zum Global Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor (vorläufig) aus dem Monat Juli an. Die letzte planmäßige Nachricht des Tages folgt um 21:30 Uhr mit dem wöchentlichen Commitments of Traders (COT) Report.