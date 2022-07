Vorbörse: Wall Street zieht weiter an - Dax muss EZB-Entscheid immer noch einordnen - Ölpreise legen zu

Nachdem die EZB die hohe Inflation unterschätzt hatte, arbeitet sie daran das Vertrauen zurückzugewinnen. Damit jetzt auch niemand mehr daran Zweifelt, dass die europäischen Währungshüter die Inflation Ernst nehmen, wurde die Zinswende mit einem großen Zinsschritt eingeleitet. Der war aber nicht bei allen Anlegern auf dem Plan und der Dax ist noch unschlüssig, wie er diese Entscheidung einordnen soll. Das zeigt auch die Reaktion nachdem die EZB die Anhebung des Leitzinses um 0,5 Prozent vermeldete.

Erst verdoppelte der Leitindex sein Minus, danach war fast im Plus und am Ende des Handelstages stand dann ein leichtes Minus. Die Richtungsfindung nach dem EZB-Entscheid geht heute in die nächste Rund. Zunächst wird der deutsche Leitindex ein Stück tiefer erwartet.

DEUTSCHLAND: ABWARTEN

Eine bislang abermals erfreuliche Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt könnte am Freitag unspektakulär enden. Am Tag nach der ersten Zinserhöhung im Euroraum seit mehr als einem Jahrzehnt müssen sich die Marktakteure möglicherweise erst noch neu orientieren. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax am Morgen ein Drittelprozent niedriger auf etwa 13 200 Zählern. Auf Wochensicht zeichnet sich damit immerhin ein Gewinn von 2,6 Prozent ab. "Es mangelt weiterhin an überzeugten Käufern", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf den Dax. Kursgewinne im späten Handel an der Wall Street kann der deutsche Leitindex somit nicht fortsetzen. Dort war der Dow Jones Industrial auf den höchsten Stand seit sechs Wochen geklettert.

USA: GEWINNE

Die Wall Street hat am Donnerstag zugelegt. Die in Europa wieder aktivierte Gas-Pipeline und eine deutliche Zinsanhebung der EZB hatten zunächst ebenso keine klaren Impulse geliefert wie durchwachsene Unternehmenszahlen. Im Verlauf wurden die Anleger aber mutiger und so schafften es alle großen US-Indizes klar ins Plus und auf ein Sechswochenhoch. Der positive Vorreiter war die technologielastige Nasdaq-Börse, deren Auswahlindex Nasdaq 100 mit Rückenwind starker Tesla -Zahlen ein Plus von 1,44 Prozent auf 12 619,41 Punkte verbuchte. Der S&P 500 folgte um 0,99 Prozent auf 3998,95 Zähler nach oben und verpasste dabei knapp die 4000er Marke. Der Dow Jones Industrial musste lange um die Gewinnschwelle kämpfen, kam am Ende mit 32 036,90 Punkten aber auch auf ein komfortables Plus von 0,51 Prozent.

ASIEN: GEWINNE IN JAPAN, VERLUSTE IN CHINA

Die Börsen Asiens haben am Freitag abermals keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands fiel zuletzt um 0,2 Prozent, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,1 Prozent stieg. In Japan legte der Nikkei 225 kurz vor Handelsende um knapp ein halbes Prozent zu.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 152,56 +0,28%

DEVISEN: EURO GIBT LEICHT NACH

Der Euro hat am Freitag knapp unter der Marke von 1,02 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0185 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0199 Dollar festgesetzt.

Der Euro konnte am Donnerstag nur kurzzeitig von der ersten Zinsanhebung im Euroraum seit elf Jahren profitieren, obwohl diese stärker ausfiel als erwartet. Gedämpft wird die Stimmung in der Eurozone zum einen durch die Frage, ob die wiederaufgenommenen Erdgaslieferungen durch Russland dauerhaft erfolgen. Zum anderen belastet die ungewisse politische Zukunft Italiens, wo Ende September vorgezogene Neuwahlen stattfinden sollen.

An Konjunkturdaten stehen vor dem Wochenende unter anderem die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global auf dem Programm. Zuletzt hatten die Unternehmensumfrage wegen des Ukraine-Kriegs eine deutliche wirtschaftliche Eintrübung signalisiert.

Euro/USD 1,0185 -0,44%

USD/Yen 137,86 +0,35%

Euro/Yen 140,40 -0,09%

ROHÖL: ANSTIEG

Die Ölpreise sind am Freitagmorgen gestiegen. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105 US-Dollar. Das waren 1,14 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 90 Cent auf 97,25 Dollar. Starke Impulse gab es zunächst nicht.

Die Erdölpreise bewegen sich nach wie vor auf hohem Niveau, tun sich derzeit aber schwer mit der Richtungssuche. Deutlichen Preisanstiegen folgen häufig und relativ rasch kräftige Gegenbewegungen - und umgekehrt. Entsprechend groß sind mitunter die Preisschwankungen am Markt.

Unter dem Strich haben die Rohölpreise in diesem Jahr aber deutlich zugelegt. Seit Jahresbeginn steht ein Zuwachs von etwa 35 Prozent zu Buche. Hauptgründe sind der Krieg Russlands gegen die Ukraine und Sanktionen des Westens gegen Russland. Das Land ist einer der größten Ölförderer der Welt.

Brent 104,84 +0,88 USD

WTI 97,23 +0,88 USD

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen

06:30 CHE: Schindler, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Thales, Halbjahreszahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q2-Zahlen

12:00 SWE: Autoliv, Q2-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q2-Zahlen

13:30 USA: Verizon Communications, Q2-Zahlen

14:00 USA: Twitter, Q2-Zahlen

AUT: Telekom Austria, Q2-Zahlen (detailliert)

TERMINE KONJUNKTUR

01:00 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 07/22

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 06/22

09:15 FRA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/22 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/22 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/22 (1. Veröffentlichung)

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 07/22

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/22 (1. Veröffentlichung)

EUR: Fitch Ratingüberprüfung Irland, Polen, Ungarn und Ukraine

EUR: Moodys Ratingüberprüfung Bosnien und Herzegowina

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Aufstellung und Inbetriebnahme eines LNG-Tanks (Liquified Natural Gas) für die Ortsversorgung der Stadt Geisa. Damit können die Bürger und Unternehmen der Stadt mit Gas versorgt werden. Geisa ist nach städtischen Angaben damit die erste Stadt in Deutschland, die vollständig unabhängig von russischem Erdgas ist.

10:00 DEU: Deutsche Bundesbank: Falschgeldzahlen 1. Halbjahr 2022

