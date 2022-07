Zalando – Online-Händler bricht aus Seitwärtstrend nach oben aus!

Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando legte in der abgelaufenen Woche kräftig zu. Ende Juni revidierte der Konzern die Prognose für das Gesamtjahr. Eine große Überraschung war die Botschaft für die Marktteilnehmer nicht. Gleichwohl waren einige Experten vom Ausmaß der Anpassung etwas überrascht. Die Rückkehr vieler Konsumenten in den stationären Handel und die sich eintrübende Wirtschaftsstimmung belasteten das Papier bereits seit Monaten. Vor rund einem Jahr notierte die Aktie noch über der Marke von EUR 100. Am Tag der Prognoseanpassung rauschte die Aktie kurzzeitig unter EUR 21. Seither haben allerdings die Bullen das Zepter in der Hand. Dass der ehemalige McKinsey-Mann Christoph Lütke Schelhowe im Herbst das Deutschland-Geschäft übernimmt kam bei den Investoren ebenfalls gut an.

Eine Taube macht noch längst keinen Sommer und so macht eine positive Handelswoche für Zalando längst noch keine Trendwende. Nach Angaben von Thomson Reuters ist ein Großteil der Analysten jedoch mittelfristig positiv für die Aktie gestimmt. Die Erwartungen der Marktteilnehmer sind nach der Prognoseanpassung seitens des Unternehmens bereits deutlich gesunken. Gleichwohl sind weitere Rücksetzer der Aktie nicht auszuschließen.