Boeing – Es warten wichtige Widerstände!

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause fand in der Vorwoche wieder die große Luftfahrtmesse im britischen Farnborough statt, wo Hersteller wie Airbus und Boeing um wichtige Aufträge der Airlines buhlten. Die Verantwortlichen von Boeing durften sich gleich zu Beginn der Veranstaltung über einen Großauftrag von Delta Air Lines über 100 Boeing 737 Max 10 freuen. Die Langversion der Boeing 737 Max muss aber erst noch zugelassen werden. Eine Zertifizierung wird bis Ende des Jahres erwartet. Insgesamt werteten Branchenbeobachter Boeing verglichen mit dem europäischen Rivalen Airbus als klaren Messegewinner.

Chart: Boeing

Widerstandsmarken: 167,58/191,85/278,57/292,47 USD

Unterstützungsmarken: 113,89/89,00 USD

Die Aktie von Boeing befindet sich aus charttechnischer Sicht bereits seit dem Jahr 2019 in einem Abwärtstrend. Dabei stellte der Coronacrash bis hinab auf 89 USD einen Tiefpunkt dar, von dem aus sich das Papier nur mühsam nach und nach wieder erholten konnte. In diesem Jahr folgte ein weiterer Abverkauf, der am Zwischentief bei 113,89 USD stoppte. Seither geht es wieder bergauf. Mit der Kursentwicklung in der Vorwoche nähert sich der Wert einem Widerstand bei 167,58 USD an. Dort könnte die Erholung stoppen. Wiederum darüber wartet bei 191,85 USD eine massive Barriere. Erst wenn sich die Aktie über dem mehrfach bestätigten Abwärtstrend seit 2019 etabliert, könnte sie mittel- bis langfristig wieder Kurse zwischen 278,57 und 292,47 USD erreichen.

Auf der Unterseite bleibt der Support bei 113,89 USD wichtig. Bricht er, wären weitere Abgaben bis zum Tief aus dem Jahr 2020 bei 89 USD zu erwarten. Spätestens dort müssen die Käufer den Dow-Jones-Titel stabilisieren und eine langfristige Bodenbildung einleiten.

Boeing in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 05.11.2018 – 22.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Boeing un USD; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2017– 22.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Emissions-/Verkaufspreis Maximaler Rückzahlungsbetrag

Finaler Bewertungstag Bemerkung Boeing Aktienanleihe HVB6XT * 100,00%** 110,25 %** 16.08.2023 Zinssatz 10,25 % p.a. Boeing Bonus-Cap Zertifikat*** HB8BRY 159,49 EUR 180,00 EUR 16.12.2022 Barriere 180 USD

*In Zeichnung bis 18.08.2022 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** Quanto; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.07.2022; 13:14 Uhr

