DGAP-News: Seahawk: Tankerflotten gefragter durch Russland-Sanktionen

Seahawk: Tankerflotten gefragter durch Russland-Sanktionen



25.07.2022 / 13:21

Seahawk Investments: Tankerflotten gefragter durch Russland-Sanktionen

Boykottmaßnahmen gegen russisches Erdöl eröffnen Chancen Transport und Energie – zwei Märkte, die in den vergangenen Monaten sehr in Bewegung waren. Corona-Pandemie, Lieferketten-Problematik und nicht zuletzt der Ukraine-Krieg haben sich stark auf die Aktivitäten in diesen Branchen ausgewirkt. „Aktuell ergeben sich durch die internationalen Sanktionen gegen das Rohstoffland Russland neue Herausforderungen, die sich für Investments in diesen Nischenmärkte exzellent nutzen lassen.“, erklärt Hubertus Clausius, Geschäftsführer der Seahawk Investments GmbH.

Er steuert seit inzwischen 3 Jahren einen sehr erfolgreichen auf die Bereich Transport und Energie spezialisierten Long Short Aktienfonds, der gerade Spitzen-Ratings bei Refinitiv Lipper erhalten hat. Tanker im Fokus Internationale Tankerflotten sind im Portfolio aktuell hoch gewichtet, denn auf sie kommt durch die europäischen Boykottmaßnahmen gegen russisches Erdöl eine deutlich steigende Nachfrage zu. Während die bisherigen Transportwege für Rohöl aus Russland eher kurz waren, befinden sich die nun favorisierten Lieferanten im viel weiter entfernten Nordamerika und im Mittleren Osten. Aber dies ist nicht der einzige Grund für das steigende Interesse an Öltankern: Die aktuellen Bewertungen liegen etwa 15% unter dem Nettoinventarwert,

die Ölnachfrage steigt weiter an und dürfte im 2. Halbjahr 2022 bereits wieder das Vor-Pandemie-Niveau erreichen,

das OPEC+ Konsortium steigert seine Produktion dagegen nur sehr vorsichtig

und es gibt weiterhin wenig Schiffsneubauten, die für Entlastung sorgen könnten. „Immer wieder können wir durch unsere Sektor-Expertise und die hauseigene Datenbank Fehlbewertungen an den Märkten identifizieren und für Investments nutzen.“, erläutert Clausius. Fondsinnovation des Jahres Die Anlageexperten des bei den Boutiquen Awards 2021 als „Fonds-Innovation des Jahres“ ausgezeichnete Fonds nutzen das KnowHow der in Singapur ansässigen Muttergesellschaft Transport Capital Group und die Branchenvernetzung der dort tätigen Analysten zur Selektion der aussichtsreichsten Investments. „Wir nutzen die Chancen, die sich in unseren Nischensegmenten immer wieder bieten, sehr konsequent. Die verschiedenen Subindustrien entwickeln sich zum Teil sogar gegenläufig und werden nur von wenigen Analysten intensiv beobachtet, was unserem Long Short Anlagekonzept mit Absolute Return Anspruch natürlich in die Karten spielt.“ Überzeugende Ergebnisse auch in 2022 Der Seahawk Equity Long Short Fund (ISIN LU1910828935 / LU1910829313) hat seit Auflage im Mai 2019 eine beeindruckende kumulierte Wertentwicklung von +76,5% vorzuweisen. Im laufenden Jahr wurde für die Investoren eine Performance von +29,6% (Stand 30.6.2022) erzielt, während die meisten internationalen Aktienindizes deutlich an Wert verloren. Die aktuellen Lipper Leaders Auszeichnungen wurden sowohl für die Performance, als auch die Konsistenz der Erträge, jeweils auf 3 Jahres-Sicht, per 30.06.2022 verliehen. Sie dürften dem Fonds weiteren Rückenwind geben, da viele Anleger nur Investments mit einem mindestens dreijährigen Track Record in ihr Portfolio aufnehmen. Mehr

