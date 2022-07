Knaus Tabbert Aktie: Unbeschwerte Ergebnisse

Knaus Tabbert, einer der führenden Hersteller von Freizeitfahrzeugen, lieferte erstaunlich gute Zahlen. Trotz ansteigender Sorgen rund um erneute Lockdowns, Lieferschwierigkeiten und eine mögliche globale Rezession, konnte man zudem einen sehr positiven Ausblick präsentieren. Was bedeutet das für den weiteren Geschäftsverlauf und den Aktienkurs?

Wer in der aktuellen Krise noch Umsatzanstiege für das restliche Jahr vermelden kann, gehört sicher nicht zur großen Mehrheit der Unternehmen. Doch Knaus Tabbert erwartet, wie kürzlich verkündet, einen starken Umsatzanstieg im Jahr 2022 auf 1 Milliarde Euro. Eigentlich sollte der Hersteller von Freizeitfahrzeugen wie Wohnmobilen und Campingwagen an der Inflation und der schwachen Konsumlaune zu knabbern haben, doch dem ist nicht so. Durch die Zulieferung von Nutzfahrzeugen bekannter Marken wie MAN, VW und Ford sollen die Umsatz- und Gewinnzahlen des Unternehmens signifikant wachsen. Außerdem registrierte das Unternehmen eine weiterhin hohe und steigende Marktnachfrage, wodurch das seit letztem Jahr in ganz Europa laufende Wachstumsprogramm nochmals bekräftigt wurde.

Zudem präsentierte das Unternehmen 16 neue Reisemodelle, welche bald in den Verkauf gehen sollen und bereits jetzt vorbestellbar sind. Doch das Unternehmen ist sich auch der aufkommenden und der vorhandenen Schwierigkeiten bewusst:

Die Probleme entlang der Lieferketten managen wir proaktiv und müssen dennoch akzeptieren, dass wir die globalen Krisen nicht beeinflussen können. Wir arbeiten konsequent daran, dass wir unsere Partner und Endkunden in den kommenden Monaten wieder mit der gewohnten Zuverlässigkeit bedienen können und der hohen Nachfrage nach unseren Produkten zeitnah mit einem erhöhten Produktionsvolumen gerecht werden.

Die Angst, dass es bei Knaus Tabbert wegen der angesprochenen Schwierigkeiten, doch noch zu schlechten Zahlen kommt, ist bei den Anlegern noch im Hinterkopf. Allerdings hat der Hersteller von Freizeitfahrzeugen mit dem Ausblick einige Zweifel zerstreut. Vor etwas mehr als einen Jahr hatte die Aktie ihr Hoch bei über 70 Euro erreicht. Mittlerweile hat sich der Kurs mehr als halbiert. Das geschätzte KGV für das laufenden Jahr liegt bei 6,8 was nicht sehr hoch ist. Zuletzt hatten die Schnäppchenjäger bei rund 24 Euro zugegriffen und den Kurs wieder über 30 Euro steigen lassen. Aktuell scheinen die ersten ihre Gewinne zu sichern. Je tiefer die Aktie und die Marke von 30 Euro fällt, desto mehr könnte sie erneut zum Schnäppchen werden.