onvista Börsenfuchs: Kann man sich nach den Nach-richten richten?

Hallo Leute! Aus aktuellem Anlass habe ich heute wieder mal die Nachrichten „gewogen“ (mach ich von Zeit zu Zeit). Also die Guten in eine Waagschale, die Schlechten in die andere. Dafür brauchts Meinung (Was ist gut, …) und Fantasie. Um es gleich zuzugeben: Der Stimmungscheck Wirtschaft & Börse hat nix gebracht. Das Ergebnis könnte man enttäuschend-wertlos in zwei dürren Worten zusammenfassen: Und jetzt?

Klar, den Anfang macht die EZB, die (endlich) gehandelt und dabei manchen durch den großen Zinsschritt überrascht hat. Dazu ein Anti-Krisen-Hilfsprogramm, das u.a. Italien über die Runden helfen soll. So weit, so gut. Aber seit Donnerstagnachmittag wird weiter über die Geldpolitik gemeckert. Ob höhere Zinsen tatsächlich inflationsdämpfend wirken, bleibt abzuwarten. Enttäuscht wurden die Märkte vor allem vom neuen Instrument, das die EZB „Transmission Protection Instrument (TPI)“ nennt. Dieses Instrument findet vor dem Hintergrund der Regierungskrise in Italien und dem Renditeanstieg italienischer gegenüber deutschen Staatsanleihen viel Aufmerksamkeit. Positiv: Viele Bürger freuen sich jetzt, dass es keine Straf-Zinsen und bald auch keine Null-Zinsen mehr geben wird. Der Kaufkraftverlust bleibt dennoch, weil die Realzinsen angesichts höherer Inflation noch auf weite Sicht im Minus sein werden. Nur, wer sagt das den Sparern? Dafür sendet das Fernsehen Reportagen übersteigende Baufinanzierungskosten.

Zweiseitig auch der Arbeitsmarkt. Meine eigene Blitzrecherche bestätigt Meldungen über prallvolle Auftragsbücher bei den Handwerkern – nicht nur bei Heizungsmonteuren. Gleichzeitig mangelt es unter anderem im Einzelhandel und in der Gastronomie an Personal in Voll- und Teilzeit. Aber wir haben ja für alle Fälle Vater Staat: Der Bund steigt im Zuge eines milliardenschweren Rettungspakets beim angeschlagenen Energiekonzern Uniper ein – auf Gaskunden kommen wegen einer Umlage Preissteigerungen zu. Das kündigte Kanzler Scholz in Berlin an und sagte weitere Entlastungen für die Bürger zu („You never walk alone“). Andererseits: Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Juli deutlich eingetrübt und signalisiert mittlerweile wirtschaftliche Schrumpfung. Von der Wall Street (bisher eher optimistisch) kommen Infos, dass jetzt zunehmend über eine bereits begonnene Rezession spekuliert wird. Dagegen meldet die Analyse- und Ratinggesellschaft Morningstar soeben: „Europäische Aktien günstig wie seit langem nicht – Technologieaktien und zyklische Konsumgüter bieten die besten Chancen.“

Ganz offen gesagt: Ich warte auf Nachrichten, dass in der Ukraine weniger geschossen wird, dass die Russen tatsächlich wieder voll mehr Energie westwärts liefern und das blockierte Getreide dorthin verschifft werden kann, wo es dringend gebraucht wird. Dann hätten auch die Börsen Grund zum Jubeln!