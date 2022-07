Ryanair verzichtet auf Prognose wegen möglicher Corona-Herbstwelle

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Dublin (Reuters) - Der irische Billigflieger Ryanair gibt sich skeptisch über die Rückkehr zu einem Vor-Corona-Gewinn in diesem Jahr.

Auch wenn die Airline die Erwartungen von Analysten für das erste Quartal übertroffen habe, könne man eine neue Pandemiewelle im Herbst nicht ausschließen, erklärte Ryanair-Chef Michael O'Leary am Montag. Auch die Unvorhersehbarkeit der Treibstoffpreise und geopolitische Risiken machten es unmöglich, den Gewinn für das gesamte Geschäftsjahr 2022/23 (per 31. März) zu prognostizieren. "Jede Vorausschätzung kann sich wegen unerwarteter Ereignisse außer unserer Kontrolle sehr schnell ändern, und wir befinden uns jetzt in einem sehr starken aber noch fragilen Aufschwung".

Der Gewinn nach Steuern für das im Juni beendete erste Geschäftsquartal lag mit 170 Millionen Euro über den Analystenprognosen von 157 Millionen Euro, aber noch weit unter dem Gewinn von 243 Millionen Euro im ersten Quartal 2019. Die Fluggesellschaft gehe zwar weiterhin von einer Rückkehr zur Rentabilität auf dem Vor-Corona-Niveau aus, könne sich aber nicht sicher sein, ob dies 2022 oder 2023 passiert.

