Tagesausblick für 26.07.: DAX- Käufer halten sich vor Fed-Sitzung zurück!

Zum Auftakt in die neue Handelswoche zeigten die europäischen Aktienindizes ein gemischtes Bild. Der CAC®40 schloss leicht im Plus. DAX® und EuroStoxx®50 verbuchten leichte Verluste – blieben allerdings in der Range der zurückliegenden zweiten Wochenhälfte. Viele Investoren hielten sich im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank mit neuen Engagements zurück. Der ifo-Index fiel zudem erwartungsgemäß schwach aus und lieferte somit ebenfalls keine Gründe zum Einstieg.

Der nun schon seit Wochen andauernde Wettstreit zwischen Inflationssorgen und Zinsanhebungen einerseits und Rezessionsängsten andererseits prägt auch den Anleihemarkt. In den zurückliegenden Tagen dominierten die Rezessionsängste und diese drückten die Renditen langfristiger Anleihen deutlich nach unten. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen verharrte heute knapp oberhalb der 1 Prozent-Marke. Bei den Edelmetallen zeigte sich heute ein uneinheitliches Bild. Während der Goldpreis sein Niveau von Freitag halten konnte, fiel der Silberpreis unter die Marke von 18,50 US-Dollar. Am Ölmarkt blieb es hingegen ruhig. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil steckt weiterhin im Seitwärtstrend zwischen 98 und 107 US-Dollar fest.