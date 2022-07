ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Uniper auf 4,50 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Uniper von 10,00 auf 4,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der Vorstellung des staatlichen Unterstützungspakets für den angeschlagenen Gaskonzern habe er sein Bewertungsmodell überarbeitet, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Uniper werde bis Anfang Oktober Handelsverluste in seinem Gasgeschäft hinnehmen müssen, was voraussichtlich Verluste von insgesamt 6,2 Milliarden Euro mit sich bringen werde. Er sei bis Freitag noch von Verlusten von um die 2 Milliarden Euro ausgegangen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2022 / 16:19 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

