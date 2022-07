DAX: Index taucht ab

In der abgelaufenen Handelswoche legte die Bankenbranche durchwachsene Quartalszahlen vor, diese Woche wird tendenziell von Gewinnwarnungen namhafter US-Unternehmen dominiert. Das ließ in der Folge den Deutschen Aktienindex DAX in die Verlustzone abtauchen, zur Stunde weist das heimische Leitbarometer einen Abschlag von 0,65 Prozent bzw. 85 Punkten auf.

Damit wird der schwungvolle Auftrieb der letzten Wochen zur Unterseite auskonsolidiert, vor allem am 50-Tage-Durchschnitt ist der DAX zuletzt mit einem Ausbruch darüber gescheitert. Kurzfristige Ziele lassen sich vor dem Hintergrund der schwachen Quartalszahlen und Gewinnmitnahmen für den DAX nun um 13.000 Punkten ableiten. Aber erst unterhalb von 12.800 Zählern dürfte ein Rücklauf zurück auf die Jahrestiefs um 12.390 Punkten bevorstehen.

Um Aufwärtspotenzial in den Bereich von 14.000 bzw. 14.226 Punkten zu generieren, muss erst ein Ausbruch über 13.500 Punkte gelingen. Anderenfalls könnte sich das symmetrische Dreieck noch einmal bemerkbar machen und neuerliche Jahrestiefs forcieren.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag stehen ab 15:00 Uhr mit dem Case-Shiller-Hauspreisindex für Mai auf der Agenda, eine Stunde später folgt das US-Verbrauchervertrauen Conference Board per Juli sowie Zahlen zu Neubauverkäufen aus Juni (annualisiert). Zeitgleich wird noch der Richmond-FED-Manufacturing-Index für Juli präsentiert. Letzte planmäßige Nachricht des Tages folgt um 22:30 Uhr mit den wöchentlichen API-Rohöllagerbeständen. Quartalszahlen für den Dienstag legen unter anderem 3M, Alphabet, Canon, Coca-Cola und General Motors vor.