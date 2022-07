DGAP-News: VAPF: Gesund & stressfrei leben? Treiben Sie Sport unter freiem Himmel in Altea, der spanischen Stadt des Lichts

DGAP-News: VAPF / Schlagwort(e): Sonstiges

VAPF: Gesund & stressfrei leben? Treiben Sie Sport unter freiem Himmel in Altea, der spanischen Stadt des Lichts



26.07.2022 / 20:00

Gesund & stressfrei leben? Treiben Sie Sport unter freiem Himmel in Altea, der spanischen Stadt des Lichts An der Costa Blanca Nord finden Immobiliensuchende in VAPF den idealen Partner Alicante Bewegung an der frischen Luft und die Nähe zum Meer tragen effektiv zur Stressbewältigung bei. Das bestätigt eine kürzlich in der Zeitschrift Urban Forestry & Urban Greening veröffentlichte Studie. Die WHO unterstreicht diese Daten und gibt darüber hinaus an, dass mindestens 150 Minuten körperliche Bewegung pro Woche notwendig sind, um Krankheiten und emotionale Störungen zu vermeiden. Deutsche auf der Suche nach Sonne, Strand & Freizeitaktivitäten Im Sommer zieht es viele Deutsche auf der Suche nach Ruhe, Entspannung und einem breiten Freizeitangebot in warme Regionen, die mit Sonne, Strand und Meer locken. Dabei wird die Küste von Alicante traditionell gerne von deutschen Touristen für ihren Sommerurlaub gewählt. Das Spanische Nationalinstitut für Statistik bestätigt dies: Die mediterrane Enklave landet unter den Deutschen bereits auf Platz 4 der beliebtesten Urlaubs- und Zweitwohnsitzregionen. Altea & Umgebung: Freizeit- und Sportangebot in den Sommermonaten Unter den zahlreichen alicantinischen Orten sticht Altea, ein ruhiger, idyllischer mediterraner Ort, besonders hervor. Die unverbesserliche Lage und das milde Klima der Küstenstadt katapultiert sie auf der Städteliste für Outdoor-Aktivitäten nach ganz oben. Die Gegend eignet sich ideal für Fahrradtouren mit der Familie oder Freunden. Die mehr als 200 Kilometer langen Strände der Costa Blanca Nord sind zudem ein Paradies für Freunde diverser Wassersportarten. Altea: Meer & Berge vereint Altea verfügt über mehrere Wassersportclubs, wie den Club Náutico Altea, Marina Greenwich oder den Club Náutico Campomanes, die Aktivitäten wie Segeln, Paddeln, Surfen, Kajakfahren oder Tauchen anbieten. Die Sierra de Bernia und die Sierra Helada sind darüber hinaus zwei spektakuläre Naturgebiete, die einen Bezugspunkt für die mediterrane Flora und Fauna darstellen. Der ideale Ort für gemeinsame Zeit Sportliche Aktivitäten können zudem durch andere Freizeitangebote ergänzt werden. Die zahlreichen Parks und Einkaufszentren sowie das Nachtleben der alicantinischen Küstenstadt laden zum Bummeln und Verweilen ein. Auch die gastronomische Kultur, die Altstadt mit ihren engen Gassen und weiß getünchten Häusern oder die beeindruckenden Landschaften lassen Urlauberherzen höherschlagen. An der Costa Blanca Nord finden Immobiliensuchende in VAPF den idealen Partner. Dank einer persönlichen Beratung und der mehr als 59-jährigen Erfahrung des Unternehmens, begleitet VAPF den Kunden während des gesamten Entscheidungsprozesses für sein neues Zuhause. Das spezialisierte Bauunternehmen bestätigt, dass "immer mehr Deutsche auf der Suche nach gesunden Freizeitalternativen sowie nach Entspannung, Ruhe und Exklusivität in die Region kommen". Kontakt Vapf-Pressebüro 0034-900-123323 telemarketing@vapf.com

