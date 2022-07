Original-Research: Alpha Star Aktienfonds (von GBC AG): 5 von 5 GBC-Falken

^ Original-Research: Alpha Star Aktienfonds - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Alpha Star Aktienfonds Unternehmen: Alpha Star Aktienfonds ISIN: LU1070113235 Anlass der Studie: Auszug aus: GBC Fonds Champions 2022 Empfehlung: 5 von 5 GBC-Falken Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker Auszug aus GBC Fonds Champions 2022: Das sehr attraktive Rendite-/Risiko- Verhältnis des Alpha Star Aktien-Fonds wurde bereits mehrfach prämiert. Zum 31.12.2021 weist der Alpha Star Aktienfonds seit der Gründung eine Gesamtrendite von 235,5 % auf (p.a.: 18,1%) Der Alpha Star Aktienfonds, der sich aktuell in der Soft Closing-Phase befindet, verfolgt eine Value Investing-Strategie mit Fokus auf deutschsprachige Small und Mid Caps. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung einer langfristig attraktiven und stabilen Rendite durch ein aktives Fondsmanagement. Die Managementqualität leitet sich aus der langjährigen Erfahrung, der sehr guten Vernetzung innerhalb des mittelständischen Bereiches und dem positiven Track-Rekord seit Fondsauflage ab. Der Selektionsprozess umfasst drei Stufen. Bei der Grundselektion findet eine Auswahl von Mittelstandsunternehmen mit einem ausreichenden Handelsvolumen und einer hohen Rentabilität bei einer geringen Verschuldung statt. Biotech-Unternehmen werden hier bewusst nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Potenzial-Selektion findet eine tiefere Analyse hinsichtlich des Marktes, des Managements, des Geschäftsmodells sowie des Umsatz- und Gewinnwachstums statt. Faktoren wie ein starker Cashflow, eine hohe Kapitalrendite oder eine günstige Bewertung sind Bestandteile des letzten Auswahlschrittes, an dessen Ende maximal 20 Titel des jeweiligen Marktes in die engere Auswahl des Alpha Star Aktienfonds kommen. Mindestens 51% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Bis zu 20% des Vermögens können auch in 1:1 Zertifikate und bis zu 10% in Anteile an anderen Investmentfonds investiert werden. Derivate sind dabei nicht eingeschlossen. Die Hauptinvestoren des Fonds sind Unternehmer, Family Offices und Vermögensverwalter sowie Privatpersonen und Vermittler mit einem langfristigen Anlagehorizont. Auf Basis des Auswertungsstichtages 31.12.2021 weist der Alpha Star Aktienfonds seit der Gründung im Jahr 2014 eine Gesamtrendite von 235,5 % auf, was einer außerordentlich hohen jährlichen Rendite von 18,1 % entspricht. Bei einer annualisierten Volatilität von 14,9 % liegt das Sharpe Ratio mit 1,16 oberhalb der wichtigen Schwelle von 1,0. Mit Blick auf das abgelaufene Kalenderjahr lag die Rendite bei 21,8 %, womit an die außerordentlich gute Renditeentwicklung der vergangenen Jahre angeknüpft wurde. Diese oberhalb der langjährigen Durchschnittswerte liegende Rendite, die im Übrigen von einem ebenso überdurchschnittlichen Sharpe Ratio von 1,33 begleitet war, ist ein Resultat der Fortsetzung der Erholungstendenz an den Kapitalmärkten. Auf Basis der von uns ausgewerteten Kennzahlen liegt die GBC-Überrendite-Kennzahl für 2021 bei 3,8, was weiterhin eine der besten Werte unserer GBC-Fondsauswahl darstellt. Das sehr attraktive Rendite-/Risiko-Verhältnis des AlphaStar Aktien-Fonds wurde bereits mehrfach prämiert. Überzeugend ist zudem das hohe finanzielle Engagement des Fondsberaterteams, welches 100 % des Privatvermögens in den beiden Fondsprodukten investiert hat. Das langfristige Know-How und die Erfahrung der Brüder Felix und Gero Gode sowie die hohe Transparenz in der Kommunikation rechtfertigen eine positive Einschätzung. Wir vergeben, wie auch schon im Vorjahr, die Höchstbewertung 5 von 5 Falken. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24657.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

