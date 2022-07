Tage der Entscheidung - Was diese Woche wichtig wird

Die letzte Juli-Woche steht unter einem ganz besonderen Stern. Neben den richtungsweisenden Entscheidungen der Notenbank zur Leitzinserhöhung stehen auch die fünf größten Unternehmen der Welt im Fokus. Apple, Amazon, Meta, Microsoft und Alphabet melden allesamt Quartalszahlen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Ausblicke gelegt, die einen Wirtschaftsabschwung und die Robustheit der Unternehmen plus deren Aktien voraussagen könnten. Außerdem könnte in den USA in dieser Woche noch die Rezession verkündet werden.

Alphabet Zahlen – Dienstag nach Börsenschluss

Microsoft Zahlen – Dienstag nach Börsenschluss

Zinsentscheid – Mittwoch Abend

Meta Zahlen – Mittwoch nach Börsenschluss

Amazon Zahlen – Donnerstag nach Börsenschluss

Apple Zahlen – Donnerstag nach Börsenschluss

Doch was wird genau von den einzelnen Terminen erwartet? Was sagen Analysten voraus und was passiert, wenn die Erwartungen verfehlt oder geschlagen werden?

Alphabet – Schwere Vorjahresvergleiche

Am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr richten sich die Augen der Finanzwelt auf Alphabet. Im letzten Quartal hatte man die Erwartungen aufgrund des abkühlenden Online-Werbemarktes nicht erfüllen können. Umso wichtiger ist es für die Aktie also jetzt den Analystenkonsens zu treffen. Erwartet wird ein Umsatz von 70,1 Milliarden, was einem Wachstum von 13,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert entspricht, und ein Gewinn je Aktie in Höhe von 1,3 US-Dollar, was mit mehr als 4 Prozent schon deutlich unter den Erwartungen liegt.

Trotzdem sind die durch das Vorjahr getriebenen Konsensmeinungen immer noch sehr hoch. In einer abkühlenden Wirtschaft mit sinkender Nachfrage leidet primär der Werbemarkt überproportional groß. Im Vorjahresquartal war dieser Geschäftsbereich von Alphabet um 22 Prozent gewachsen, was den Vorjahresvergleich noch schwerer macht. Dazu kommen für das Unternehmen noch Währungsschwierigkeiten und das Thema Regulatorik, was im Ausblick vorrangig eine wichtige Rolle spielen dürfte.

Außerdem ist die Entwicklung des Cloud-Geschäftes entscheidend , welches mit der Konkurrenz von Amazon und Microsoft mithalten muss, die ebenfalls diese Woche noch Zahlen melden.

Microsoft – Volle Fahrt trotz Gegenwind?

Zeitgleich zu Alphabet meldet auch Microsoft die Zahlen für das Q2 2022. Der Software-Riese hatte bereits Anfang Juni die Erwartungen gedämpft und die Prognose gesenkt. Microsoft rechnet im letzten Quartal seines Geschäftsjahres mit einem Umsatz zwischen 51,94 und 52,74 Milliarden Dollar. Am 26. April wurden seitens des Managements noch mit Erlösen zwischen 52,4 und 53,2 Milliarden Dollar gerechnet. Die Analysten gehen von einem Umsatzanstieg von 13,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 52,4 Milliarden US-Dollar aus, sowie einem EPS von 2,29 US-Dollar. Damit muss Microsoft heute Abend die obere Spanne seiner Prognose erreichen, um die Erwartungen der Analysten zu erreichen.

Besonders in der Aufmerksamkeit wird dabei die Entwicklung des Cloud-Segmentes, sowie des Productivity & Business Processes Segmentes (Microsoft 365, LinkedIn etc.) stehen. Grund dafür ist, dass dies die größten Wachstumssegmente des zweit wertvollsten Unternehmens der Welt sind.

Probleme hatte Microsoft im vergangenen Quartal vorwiegend mit den Verwerfungen an den Währungsmärkten, rückläufige PC-Lieferungen und einer nachlassenden Nachfrage.

Fazit: Dienstag könnten die Kurse festgenagelt sein

Selbst wenn Dienstag beide Unternehmen die Erwartungen deutlich schlagen sollten und die Aussichten auf eine Rezession erst einmal ergrauen lassen, so ist es möglich, dass die Börse dies Mittwoch nicht so sehr ehrt, wie es sich gebührt. An diesem Tag wird die FED ihren Leitzinsentscheid im amerikanischen Handelsverlauf bekannt geben. Deswegen könnte sich am nächsten Tag erst mit positiven Nachrichten der FED und von Meta der breite Markt nach oben bewegen.

Notenbank - 75 Basispunkte oder darf es doch etwas mehr sein?

Die wichtigste Meldung diese Woche werden jedoch nicht die Quartalszahlen der Unternehmen, sondern der Zinsentscheid der Notenbank sein. Die FED gibt am Mittwochabend noch während der Handelszeiten die neue Leitzinserhöhung bekannt. Aktuell liegt dieser bei 175 Basispunkten und die Frage ist, ob jener um 75 oder 100 Punkte angehoben wird. Laut einigen Währungshütern liegen beide Varianten auf dem Tisch.

Was ist bereits eingepreist?

Grund für die Diskussionen sind die letzten Inflationszahlen, welche mit 9,1 Prozent in den USA wesentlich heißer ausgefallen sind als erwartet. Auch wenn Janet Yellen am Wochenende die Rezessionsängste in den USA etwas abmilderte, sind die Bedenken der Anleger immer noch groß. Laut dem FedWatch Tool der Börse Chicago rechnet 75 Prozent der Experten mit einer Anhebung um 75 Basispunkte und 25 Prozent mit einer Anhebung von 100 Basispunkten. Sollte Jerome Powell die Leitzinsen also um ein Prozentpunkt anheben, dann muss die Wall Street das morgen erst einmal verarbeiten.

Meta – Folgt man Snap in den Abgrund?

Zusätzlich zu dem ohnehin schon mit Spannung erwarteten Notenbank-Entscheid meldet auch der Social-Media-Gigant Meta, ehemals Facebook, nachbörslich seine Zahlen. Der Zuckerberg-Konzern, dessen Aktie seit einem Jahr mehr als 40 Prozent an Wert verloren hat, erwartet im Vergleich zum Vorjahr Einbrüche des Umsatzes um 0,2 Prozent auf 29 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 2,58 US-Dollar, was einem Rückgang von rund 28 Prozent entsprechen würde..

Entscheidend für das Geschäft von Meta ist der Social Media Werbemarkt. Konkurrent Snap, welcher bereits katastrophale Zahlen für das zweite Quartal meldete, zeigte, dass dieser Markt wohl besonders unter den aktuellen makroökonomischen Problemen zu leiden hat. Wichtig sind dabei noch die Zahl der monatlich bzw. täglich aktiven Nutzer. Unterschreitet Facebook hier die Zahlen von 2,94 bzw. 1,96 Milliarden und verliert User, könnte das den Anlegern - ähnlich wie bei Snap - nicht sehr gut gefallen..

Auch die Metaverse-Ideen von Gründer und CEO Mark Zuckerberg werden noch eine große Rolle im Analystencall spielen und die Frage nach dem Preis des Aufbaus einer solchen virtuellen Realität möglicherweise auch über die Performance der Aktie entscheiden.

Fazit: Mittwoch wird es nach der Fed-Entscheidung spannend

Bisher ist noch nicht abzusehen, was der Markt mit den Nachrichten machen wird. Sowohl die Fed also auch Meta könnten schlechte Nachrichten im Gepäck haben. Sollte Jerome Powell wirklich die Leitzinsen um 1 Prozent erhöhen und Meta bei den Zahlen patzen, dann könnte es für die Technologie-Titel an der Wall Street sehr ungemütlich werden.

Amazon – Konsumlaune ungebrochen?

Das Walmart heute seine Prognose für das zweite Quartal senkt, könnte kein gutes Omen für die Zahlen von Amazon am Donnerstag sein. Der größte US-Einzelhändler rechnet angesichts der hohen Inflation und des starken Dollars mit schlechteren Geschäften. Walmart erwartet deshalb, dass der Betriebsgewinn im laufenden zweiten Geschäftsquartal um 13 bis 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert sinkt. Im gesamten Geschäftsjahr dürfte das Ergebnis um 11 bis 13 Prozent fallen.

Der Onlineriese Amazon, welcher laut eigenen Angaben erst kürzlich den besten Prime Day aller Zeiten verbuchen konnte (zählt allerdings erst ins dritte Quartal) wird kurz nach Börsenschluss seine Bücher für Investoren offenlegen. Dabei geht es vor allem um das Konsumentenverhalten und die Konsumlaune, welche wichtige Indikatoren für eine mögliche Rezession sein könnten. Hier hatte Amazon schon nach den Zahlen für das erste Quartal auf die Bremse getreten und wurde dafür von den Anlegern bestraft. Sollte der Online-Gigant allerdings den niedrigeren Ausblick jetzt treffen, dann dürfte es nicht ganz so schlimm für die Aktie werden.

Außerdem wird das Cloud-Geschäft AWS, welches die Cashcow des Unternehmens ist, genauer unter die Lupe genommen und mit den dann bereits gemeldeten Zahlen der Konkurrenz von Alphabet und Microsoft verglichen.

Die Erwartungen der Analysten liegen bei Amazon mit einem Umsatz von 119,5 Milliarden US-Dollar 6 Prozent über dem Vorjahr. Der bereinigte Nettogewinn ist den Schätzungen zufolge um 43 Prozent auf 6,4 Milliarden Dollar gefallen. Grund dafür sind Amazons Probleme im Online-Handel und in der Werbebranche, sowie steigende Personalkosten und Lieferkettenprobleme.

Apple – Markt am Scheideweg

Zeitgleich liegt Donnerstag noch das Scheinwerferlicht auf Apple. Das 2,5 Billionen schwere Unternehmen, was vorrangig für die iPhones und MacBooks bekannt ist, dürfte den Markt in die entscheidende Richtung lenken, je nachdem wie Zahlen und Ausblick ausfallen.

Erwartet werden von Analysten ein Umsatz in Höhe von 82,8 Milliarden US-Dollar (1,7 Prozent über dem Vorjahr) und EPS von 1,15 US-Dollar (11 Prozent unter dem Vorjahr). Grund für die niedrigen Erwartungen sind Apples Probleme mit dem starken Dollar, Lieferkettenprobleme und ein langsameres Wachstum.

Außerdem steht Apples Ruf als krisensicheres Unternehmen auf dem Spiel, sollten die Absatzzahlen des iPhones zu stark mit der allgemeinen Konsumlaune korrelieren, ist der Nimbus der Apple Community, die immer Schlange für das neueste iPhone steht, vorerst gebrochen. Da bei Apple bekanntlich nichts durchsickert, gibt es bislang nur Gerüchte, das der Tech-Riese die Bestellungen bei seinen Zulieferern gekürzt hat. Donnerstag ist Schluss mit den Spekulationen, da sprechen die Zahlen.

Fazit: Donnerstag besonders wichtig für die Nasdaq

Am Donnerstag wird gerade mit den Aussichten von Amazon und Apple die Marschrichtung für das dritte Quartal vorgegeben. Enttäuscht einer oder sogar beide Player, könnte es ungemütlich werden an der Wall Street. Sollten beide überzeugen, dann könnte es auch eine Erholung einleiten. Die Chancen stehen wohl aktuell 50 : 50.

Außerdem diese Woche wichtig

Aber nicht nur die großen Amerikanischen Tech-Konzerne melden ihre Ergebnisse für das zweite Quartal. Auch andere wichtige Zahlen für Aktionäre werden präsentiert:

LVMH

Der Luxusanbieter legt am Dienstagnachmittag Zahlen vor und könnte ein entscheidender Indikator für eine anstehende Rezession und die Rolle der Luxusunternehmen darin sein.

Visa

Der wichtigste Indikator für die Konsumlaune werden wohl die Zahlen des Kreditkarten und Payment Anbieters Visa sein, welche am Dienstagabend Quartalszahlen melden.

Deutsche Börse

Ebenfalls am Dienstag meldet noch die deutsche Börse wichtige Zahlen zum Handelsvolumen und Interesse der Deutschen am Kapitalmarkt.

Deutsche Bank

Am Mittwochmorgen meldet die größte Bank Deutschlands Quartalszahlen, die wichtige Daten zur aktuellen wirtschaftlichen Verfassung des Finanzinstitut. Dann wird sich zeigen, ob der Umbau weiter Früchte trägt oder ins Stocken geraten ist. Die UBS Zahlen heute lesen sich jedenfalls nicht sehr gut und auch viele US-Konkurrenten haben die Erwartungen aufgrund von Rückstellung für Kreditausfälle verfehlt. Mittwoch wird sich daher zeigen, ob die Aktie ein Schnäppchen ist oder zurecht in den vergangenen Wochen abgestraft wurde.

BASF

Ebenfalls am Mittwoch legt BASF Zahlen vor. Die werden keine Böse Überraschung parat haben. Der Chemie-Riese hat schon vorläufige Zahlen veröffentlicht. Die ersten Eckdaten lagen über den Prognosen und auch der Ausblick wurde bestätigt. Die Kursentwicklung hängt einzig und allein am "Gastropf" bei dem Russlang aktuell bestimmt wie viel Gas in Deutschland ankommt.

Spotify

Am Mittwoch präsentiert auch der schwedische Musikstreaming-Konzern Spotify seine Zahlen, die für das immer noch nicht profitable Geschäft Ausblick über den anstehenden schwierigen Wirtschaftszeitraum geben sollen.

Volkswagen

Am Tag nach dem Zinsentscheid öffnet dann auch VW seine Bücher den Analysten. Hier wird spannend zu sehen sein wie der weitere Prozess der Transformation im Wolfsburger Konzern vorangeht. Nachdem Herbert Diess bald seine Koffer packen wird, wird sich Donnerstag zeigen in welchem Zustand er den Wolfsburger Autobauer übergibt.

Shell

Wichtig werden am selben Tag noch die Rohstoffkonzerne. Während Shell am Donnerstag meldet, kommen Exxon Mobile und Chevron am Freitag mit ihren Zahlen an die Öffentlichkeit.

Intel

Ebenfalls am Donnerstag meldet der Chiphersteller Intel seine Zahlen. Interessant wird hier der Prozess des Kapazitätsausbaus, die Einwirkungen der Lieferengpässe und der Ausblick auf die Halbleiterbranche.

Fazit: Fahrtrichtung wird festgelegt

Um Vorherzusagen wie die Ergebnisse ausfallen benötigt man wohl eine Glaskugel, doch einige Indikatoren deuten auf ein schwierigeres Umfeld hin, dass den Markt nach unten ziehen kann. Allerdings könnte auch eine große Erleichterung die Kurse nach oben treiben, sollten Ergebnisse und Ausblick überraschen. Aktuell ist die Stimmung nämlich alles andere als gut

Auch sollte man keinesfalls mit einheitlich guten oder schlechten Ergebnissen rechnen. Spätestens seit dem Meta Crash ist klar, dass die Big Tech Ergebnisse keinesfalls miteinander korrelieren. Daher dürfte sich nach den Zahlen zum zweiten Quartal die Spreu vom Weizen trennen. Sicherlich werden einige überraschen und einige Konzerne enttäuschen. Daher sollten Investment-Entscheidungen aktuell wirklich erst getroffen werden, wenn die Zahlen auf dem Tisch liegen.