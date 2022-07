TAGESVORSCHAU: Termine am 27. Juli 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 27. Juli

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Holcim, Q2-Zahlen 06:45 CHE: Credit Suisse, Q2-Zahlen 07:00 DEU: BASF, Halbjahreszahlen (detailliert) (Presse-Call 8.00 h, Analysten-Call 10.00 h) 07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Software, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (8.00 h Pressecall, 13.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q2-Zahlen (8.00 h Analystencall, 9.10 h Pressecall) 07:00 DEU: Intershop Communications, Q2-Zahlen 07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen 07:00 NOR: Equinor, Q2-Zahlen 07:00 PRT: EDP Renovaveis, Q2-Zahlen 07:15 LUX: Eurofins Scientific, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen 07:30 NLD: KPN, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen (Call 9.30 h) 08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (9.30 h Pressecall, 15.00 h Analystencall) 08:00 FRA: Atos, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: GSK, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Wizz Air, Q1-Zahlen 08:15 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen 12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen 13:00 USA: T-Mobile, Q2-Zahlen (Call 14.00 h) 13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse, Analysten-Call zu den Q2-Zahlen 16:30 DEU: Hochtief, Halbjahreszahlen 17:45 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Airbus Group, Halbjahreszahlen (18.15 h Call) 17:45 FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen 17:45 NLD: Universal Music Group, Q2-Zahlen 18:00 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen 22:00 USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen 22:03 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen 22:05 USA: Meta, Q2-Zahlen 22:05 NLD: Qiagen, Q2-Zahlen 22:15 USA: Ford Motor, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW Konjunkturbarometer 08:00 DEU: GfK-Verbrauchvertrauen 08/22 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 06/22 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 07/22 10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 06/22 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 06/22 14:30 USA: Handelsbilanz 06/22 14:30 USA: Lagerbestände Einzel- und Großhandel 06/22 16:00 USA: Hausverkäufe 06/22 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk) SONSTIGE TERMINE 03:45 DEU: Ganztägiger Verdi-Warnstreik beim Lufthansa-Bodenpersonal. Die Warnstreiks des Bodenpersonals sollen am Mittwoch, dem 27. Juli, um 3.45 Uhr beginnen und bis Donnerstagfrüh, 28. Juli, um 6.00 Uhr dauern. Aufgerufen sind Beschäftigte in Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Hamburg, München, Berlin, Bremen, Hannover, Stuttgart und Köln. 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren des Betrugs angeklagt. Der Prozess soll bis Dezember 2022 dauern. 10:00 DEU: Abschluss Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts zum 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds der EU 10:00 DEU: Online-Pk Bitkom zu Digitalisierung und Klimaschutz in der Wirtschaft mit Haupt-Geschäftsführer Bernhard Rohleder GBR: Großstreik bei der britischen Bahn geplant

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi