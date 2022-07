Tesla – Elektroautopionier überzeugt mit langfristiger Wachstumsstory!

Werbung

Tesla Motors gilt als Protagonist in Sachen Elektromobilität und konnte seine Vorreiterstellung in diesem Zukunftsmarkt erfolgreich gegenüber anderen Premiumherstellern, wie Mercedes-Benz, oder aufstrebenden Konkurrenten aus Asien, wie NIO, nicht nur im Premiumsegment erfolgreich verteidigen. Auch bei Nutzfahrzeugen oder bei fahrerlosen Robotaxis will Konzernchef Elon Musk künftig durchstarten und damit neue Marktsegmente erobern. Damit ist die langfristige Wachstumsstory bei Tesla längst nicht ausgereizt und bietet trotz der fundamental ambitionierten Bewertung mittelfristig interessante Chancen!

Tesla Motors überzeugt trotz Lieferkettenproblemen im 2. Quartal erneut mit einem starken Ergebnis!

Tesla Motors überraschte im abgelaufenen 2. Quartal erneut mit einem sehr starken Ergebnis und konnte damit seine zahlreichen Kritiker wieder einmal eindrucksvoll in die Schranken weisen. Mit einem kräftigen Umsatzanstieg von 43 % auf 16,93 Mrd. USD konnte Tesla Motors die Konsenserwartungen der Analysten bequem erfüllen. Beim bereinigten Gewinn je Aktie lag man mit 2,27 USD (Vorjahr: 1,45 USD je Aktie) jedoch deutlich über der Konsenserwartung von 1,83 USD, zumal man beim Fahrzeugabsatz im Vorjahresvergleich ein kräftiges Absatzplus von 27 % auf insgesamt 254.695 Modelle zu verzeichnen hatte. Trotz des insgesamt starken Abschneidens im 2. Quartal musste Tesla im Vergleich zum Vorquartal sowohl bei den Erlösen als auch beim Konzernergebnis einen sequenziellen Rückgang hinnehmen. Aufgrund der anhaltenden Lieferkettenprobleme hatte der Konzern mit Produktionsproblemen zu kämpfen. Zudem lag der Fahrzeugabsatz wegen der neuerlichen Lockdowns in China, aufgrund der weiter grassierenden Coronapandemie, deutlich unter dem des Vorquartals (rund 310.000 Modelle). Dies konnte man mit den zuletzt umgesetzten Preiserhöhungen bei vielen populären Modellreihen, wie dem Model 3 und dem Model Y, oder bei den höherpreisigen Premiummodellen (Model S und Model X) nicht vollständig kompensieren. Dennoch überzeugte Tesla im abgelaufenen 2. Quartal trotz der widrigen Rahmenbedingungen und steigender Lohn- und Rohstoffkosten im Automobilsegment mit einer bereinigten operativen Bruttomarge von 26,2 % (bereinigt um Steuervergünstigungen für E-Autos), womit der US-E-Autopionier in puncto Profitabilität deutlich vor arrivierten Konkurrenten, wie General Motors (Q1: 13,1 %), rangiert.

Mit dem Cybertruck will Tesla ab 2023 auch im Nutzfahrzeugmarkt voll durchstarten.

Mit dem bereits November 2019 vorgestellten Cybertruck wirft Tesla nun auch im Nutzfahrzeugsegment seinen Hut in den Ring. Der futuristisch anmutende neue Pick-Up-Truck stößt nicht nur bei der Fangemeinde des US-Elektroautobauers auf große Resonanz. Denn dank seiner kompakten Bauweise bietet das neue Modell mit einem Laderaum von 100 Kubikfuß (etwa 2,83 m³) genügend Stauraum und ist mit einer Zugkraft von bis zu 6,3 Tonnen und einer Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde (entspricht 97 km/h) sowie einer Reichweite von bis zu 805 km, Konkurrenzmodellen wie dem F-150 von Ford nicht nur in puncto Leistung und Reichweite haushoch überlegen. Der Tesla Cybertruck überzeugt auch durch seine robuste Bauweise. Die aus speziell gehärtetem Edelstahl bestehende Karosserie hält auch schwersten Erschütterungen stand, was Tesla-Chefdesigner Franz von Holzhausen bei der Präsentation des neuen Trucks in Los Angeles eindrucksvoll mit einem Vorschlaghammer unter Beweis gestellt hatte. Auch preislich kann der neue Pick-Up von Tesla mit voraussichtlich unter 40.000 USD für die Basisversion durchaus überzeugen. Mittlerweile liegen laut Tesla weltweit rund 1,2 Mio. Vorbestellungen vor. Bis zur Auslieferung des vollelektrischen, mit einem Solardach ausgestatteten, Pick-Up-Trucks werden sich die Kunden allerdings noch etwas gedulden müssen. Laut Konzernchef Musk soll der Cybertruck, der voraussichtlich in vier unterschiedlichen Modellvarianten erhältlich sein wird, erst ab Juli 2023 in Serie gehen.

Tesla Motors will in den Megamarkt für Robotaxis vorstoßen!

Neue Perspektiven bietet für Tesla auch der geplante Einstieg bei sogenannten Robotaximodellen, mit denen sich der US-E-Autobauer wie andere Pendants, zu denen etwa die Google-Tochter Waymo gehört, offenbar auch im Megamarkt für autonome Personenbeförderung und Gütertransporte positionieren will. Dies geht aus den jüngsten Unterlagen von Tesla nach der Vorlage der Q2-Zahlen hervor. Neben bereits bekannten neuen Modellreihen, wie dem Cybertruck oder dem Tesla Roadster, wurde explizit auf die Entwicklung eines Robotaximodells verwiesen. Bislang ist über das neueste Zukunftsprojekt aus dem Hause Tesla aber wenig bekannt. Jedoch soll das neue Robotaximodell ohne Pedale oder Lenkrad auskommen und dabei auch der Konkurrenz in puncto Kosteneffizienz die Rücklichter zeigen: Nach Aussage von Konzernchef Elon Musk sollen die Gesamtkosten für eine Fahrt mit dem neuen Robotaxi günstiger ausfallen als bei einem U-Bahn-Ticket. Nähere Details wird die Tesla-Fangemeinde wohl frühestens im Rahmen der geplanten offiziellen Präsentation eines Robotaxi-Prototypen im kommenden Jahr erfahren, wobei mit einer Serienfertigung des Tesla-Robotaxis, informierten Kreisen zufolge, wohl frühestens ab 2024 zu rechnen sein dürfte.

Tesla bietet trotz fundamental hoher Bewertung attraktive Langfrist-Story!

Die Aktie des US-E-Autopioniers hat seit dem Börsengang im November 2010 nicht nur eine sensationelle Performance aufs Parkett gelegt und den Investoren der ersten Stunde bis dato Kursgewinne von mehr als 4.100 % beschert. Unter der Ägide des visionären CEOs, Elon Musk, hat sich Tesla von einem reinen E-Mobility-Start-Up zu einem ganzheitlichen Technologiekonzern gemausert. Mit dem Bau seiner Gigafactories avanciert Tesla zum führenden Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien im E-Autosegment und bietet seinen Kunden mit der „Tesla Powerwall“ in Kombination mit sogenannten Solardachziegeln die passende Solardach- und Ladeinfrastrukturlösung für das E-Auto und die komplette Stromversorgung für zuhause. Die jüngst vorgestellten Zukunftsprojekte, wie der Cybertruck oder der geplante Einstieg in den Zukunftsmarkt für Robotaxis, zeigen, dass die Erfolgsstory von Tesla längst nicht zu Ende ist. Da Tesla zum Ende des 2. Quartals über einen Netto-Cashbestand von knapp 18,3 Mrd. USD verfügt und im Kerngeschäft hohe Margen generiert, ist man in der Lage, Investitionen in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten bei E-Autos und Lithium-Ionen-Akkus problemlos zu stemmen. Sobald sich das Marktumfeld wieder normalisiert und Tesla seine Lieferkettenprobleme in den Griff bekommt, dürfte der US-E-Autopionier seine Ergebnisentwicklung mittelfristig deutlich dynamischer gestalten. Trotz hoher F&E-Ausgaben rechnet der Analystenkonsens laut FactSet nach einem Gewinn von 11,95 USD je Aktie in 2022 bis 2024 mit einem EPS von 21,35 USD je Aktie. Damit ist Tesla zwar mit einem KGV (24e) von rund 37 im Branchenvergleich sehr ambitioniert bewertet. Doch das Unternehmen hat seit dem Börsengang erfolgreich unter Beweis gestellt, dass der Bewertungsaufschlag von Tesla gegenüber der Konkurrenz nicht zuletzt dank des visionären Firmenchefs gerechtfertigt ist.

