Ukraine-Krieg: Tote und Verletzte nach Angriffen im Gebiet Donezk

KRAMATORSK/DONEZK (dpa-AFX) - Im ostukrainischen Gebiet Donezk sind mehrere Zivilisten im Zuge der Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Truppen ums Leben gekommen. Im von der Ukraine kontrollierten Teil des Gebiets wurden drei Menschen getötet und acht verletzt, wie Militärgouverneur Pawlo Kyrylenko am Dienstag bei Telegram mitteilte. Die Toten habe es in den Ortschaften Krasnohoriwka, Marjinka und Soledar gegeben. Es werde faktisch das gesamte Territorium vom Gegner beschossen. "Es gibt keine Siedlung im Donezker Gebiet, die nicht beschossen wird und die sicher oder relativ sicher ist", sagte er später im TV.

Auch in dem von prorussischen Separatisten kontrollierten Teil des Gebiets Donezk wurde nach örtlichen Angaben ein Zivilist in der Stadt Horliwka getötet. In der Region seien auch fünf Menschen verletzt worden, hieß es. Ukrainische Truppen hätten insbesondere den Großraum Donezk beschossen.

Werbung

Die Ukraine sieht sich seit etwas mehr als fünf Monaten dem russischen Angriffskrieg ausgesetzt. In dem von der Ukraine kontrollierten Teil des Gebiets Donezk wird die Zahl der zivilen Opfer seit dem Beginn der Invasion von den Behörden mit 642 angegeben. Mehr als 1600 Menschen wurden demnach verletzt. Im Separatistenteil sind dagegen örtlichen Statistiken nach knapp 760 Zivilisten getötet und mehr als 2400 verletzt worden. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Die Vereinten Nationen haben ukraineweit bisher mehr als 5200 getötete Zivilisten offiziell registriert. Die Zahl steigt ständig, weil viele Todesfälle noch nicht erfasst sind./ast/DP/men