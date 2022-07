Vorbörse: US-Techwerte schwächeln - Dax niedriger erwartet und WTI nähert sich wieder der 100 Dollar Marke

Neue Spekulation über die Gaslieferungen aus Russland waren zu Wochenstart einfach zu viel für den Dax. Nach einem verhaltenen Start konnte sich der Kurs im Plus etablieren bis die Nachricht kam, dass Russland ab heute nur noch 20 Prozent der vereinbarten Menge Gas durch die Nord Stream Pipeline 1 leitet. Als Begründung für die erneute Reduzierung führte Gazprom Wartungsarbeiten an einer weiteren Turbine an.

Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte in einer ersten Reaktion auf die Nachricht, dass es die Lage mit der Bundesnetzagentur und dem Krisenteam sehr genau beobachte. "Es gibt nach unseren Informationen keinen technischen Grund für eine Reduktion der Lieferungen", sagte eine Sprecherin. Auch Siemens Energy meldete sich zu Wort und gab an, dass die bislang fehlende Turbine, aufgrund fehlender russischer Dokumente an der Grenze festhinge. Das Russland jeglichen Grund vorschiebt, um die Gaslieferungen weiter zu reduzieren dürfte mittlerweile jedem klar sein. Damit steigt die Angst der Anleger, dass in absehbarer Zeit überhaupt kein Gas mehr durch die Nord Stream 1 Pipeline fließt.

Die dunklen Wolken über den Märkten werden nicht kleiner. Daher sollten Anleger überwiegend am Spielfeldrand bleiben und die Berichtssaison beobachten. Mit Alphabet und Microsoft legen heute die US-Tech-Riesen los. Mal schauen, on die Google Mutter ähnliche Probleme hat, wie Snap, dass schon die Sozial-Media-Aktien in der vergangenen Woche auf Talfahrt geschickt hatte.

Da Microsoft die Prognose bereits angepasst hatte, dürfte hier nicht so sehr viel passieren. Allerdings sollte bei beiden Aktien genaustens der Ausblick beachtet werden.

DEUTSCHLAND: VERLUSTE ERWARTET

Der Dax weitet seinen leichten Rückschlag am Dienstag wohl zunächst etwas aus. Der Broker IG indizierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn 0,2 Prozent niedriger auf 13 182 Punkte. In der Vorwoche hatte er sich noch deutlich erholt. Die Anleger hielten sich zurück angesichts einer bewegten Woche mit jeder Menge Geschäftszahlen wichtiger Unternehmen, aktueller Wirtschaftsdaten und der US-Leitzinsentscheidung, erklärte Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Aktienkurse, Währungen und Öl blieben in ihrer Handelsspanne, nur der Bitcoin zeige etwas mehr Leben. Etwas steigende Ölpreise am Morgen führt Halley auf erneut verringerte Gaslieferungen Russlands durch Nord Stream 1 zurück.

USA: DOW LEICHT IM PLUS, TECHS SCHWACH

Zwei Tage vor dem nächsten deutlichen Zinsschritt der Notenbank Fed sind an den US-Börsen die Tech-Werte erneut unter Druck geraten. Der technologielastige Index Nasdaq 100 weitete am Montag seine jüngsten Verluste etwas aus und fiel um 0,55 Prozent auf 12 328,41 Punkte. Höhere Zinsen können insbesondere bei den stark wachstumsorientierten Technologiefirmen die Finanzierungskosten steigen lassen. Auf der jüngsten Sitzung hatte die Fed ihren Leitzins bereits um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Ein noch größerer Schritt ist angesichts der hohen Inflation nicht auszuschließen, wurde zuletzt aber von mehreren Notenbankern eher abgelehnt.

ASIEN: GEWINNE IN CHINA

Die Börsen Chinas haben am Dienstag im Sog stärkerer Tech-Werte zugelegt. Für Rückenwind sorgte die Entscheidung des E-Commerce-Riesen Alibaba, neben New York nun auch ein Primärlisting in Hongkong anzustreben. Bislang gibt es in der Finanzmetropole nur ein Sekundärlisting, Anleger aus Festlandchina haben damit kaum Möglichkeiten die Papiere zu handeln. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands stieg zuletzt um 0,8 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann um 1,4 Prozent. In Japan fiel der Nikkei 225 kurz vor Handelsende indes um 0,1 Prozent.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 154,77 +0,05%

DEVISEN: WEITER ÜBER 1,02 DOLLAR

Der Euro hat am Dienstag weiter über der Marke 1,02 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0225 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0236 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag stehen in den USA einige Konjunkturdaten auf dem Programm, insbesondere vom Immobilienmarkt. Außerdem beginnt die US-Notenbank Fed ihre zweitägige Zinssitzung. Ergebnisse will sie am Mittwochabend bekannt geben. Es wird mit einer erneut deutlichen Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet. Eine Anhebung im selben Ausmaß hatte die Fed bereits nach ihrer jüngsten Sitzung Mitte Juni vorgenommen.

Die Marktteilnehmer dürften auch die Energiesituation in Europa im Blick behalten. An diesem Mittwoch sollen die Erdgaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 erneut verringert werden. Als Grund wird die Reparatur einer Turbine genannt. Europa und die Eurozone sind stark abhängig von russischen Gaslieferungen. Der Euro hat in den vergangenen Monaten erheblich unter dem Ukraine-Krieg und der drohenden Gas-Knappheit gelitten.

Euro/USD 1,0226 +0,07%

USD/Yen 136,52 -0,11%

Euro/Yen 139,61 -0,03%

ROHÖL: WTI NÄHERT SICH WIEDER 100 DOLLAR MARKE

Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,67 US-Dollar. Das waren 1,52 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,42 Dollar auf 98,12 Dollar.

Schon am Vortag hatten die Erdölpreise zugelegt. Ein Grund war die Verunsicherung wegen der Ankündigung aus Russland, die Erdgaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 von Mittwoch an erneut zu reduzieren. Erdgas kann zum Teil durch Erdöl ersetzt werden, weshalb die Verunsicherung auch auf den Ölmarkt übergriff. Vor allem Europa ist stark von russischen Gaslieferungen abhängig.

Die Rohölpreise befinden sich schon seit längerem auf hohem Niveau. Hauptgrund ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der die Ölpreise stark angetrieben hat. Aktuell liegen die Preise etwa 35 Prozent höher als zu Jahresbeginn. Russland ist einer der größten Erdölproduzenten der Welt.

Brent 101,44 +1,25 USD

WTI 97,88 +1,18 USD

