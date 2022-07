Zalando short: 90 Prozent-Chance!

Erstmals musste das 2008 gegründete Unternehmen Zalando im ersten Quartal 2022 einen Umsatzrückgang melden. Es war auch in die Verlustzone gerutscht, nachdem in der Pandemie das Geschäft sehr stark gewachsen und der Aktienkurs bei mehr als 100 Euro gelegen hatte. Derzeit liegt er bei rund 26 Euro. Bevor die Aktie intraday um 15 Prozent auf das partielle Tief bei 20,94 Euro absackte, verständigte Zalando am Donnerstag, den 23. Juni die Marktteilnehmer, dass der Modehändler infolge sinkender Kauflust der Kunden seine Jahresziele zusammenstreicht. In diesem Jahr dürfte der Umsatz von Zalando im besten Fall nur um drei Prozent auf 10,7 Milliarden Euro steigen.

Auch gestern gab der Aktienkurs von Zalando - aufgrund schlechter Vorgaben des US-Einzelhandels - intraday rund 10 Prozent auf 29,99 Euro nach. Losgetreten wurde diese Kurslawine von enttäuschenden Zahlen des Einzelhandelsriesen WalMart, dessen Kurs ebenfalls um rund 8 Prozent nachgegeben hat. Der WalMart-Pessimismus in Kombination mit dem steigenden Gaspreis griff gestern generell auf die meisten Aktien über, weil die Marktteilnehmer von einer sinkenden Dynamik der Wirtschaft ausgehen. Im übergeordneten Bild ist der Aktienkurs von Zalando eigentlich seit Anfang Juli 2021 am Absteigen, wobei sich der Abwärtstrend ab Mitte Februar 2022 noch einmal intensiviert hat. In der Spitze hat der Aktienkurs bis dato um 80 Prozent nachgegeben. Beim Gewinn je Aktie ist auf Basis 2022 bis in das Jahr 2024 ein Wachstum von 272 Prozent eingepreist, was zum erwarteten KGV 2024 von aktuell 27,57 führt. Ein Zweifeln der Marktteilnehmer an diesem Wachstum würde weiter auf dem Aktienkurs von Zalando lasten.