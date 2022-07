Amazon.com - Vor den Zahlen: Hopp oder top!

Im Anschluss an eine lange Seitwärtsphase ist die Amazon-Aktie im November vergangenen Jahres in den Abwärtsmodus übergegangen. In der Spitze musste das Papier dabei Kursverluste von über 45 % hinnehmen. Die jüngsten Verlaufstiefs bei gut 100 USD sorgen nun aber für eine äußerst spannende charttechnische Konstellation. Schließlich bieten die beschriebenen Bewegungstiefs die Möglichkeit der Ausprägung eines Doppelbodens (siehe Chart). Doch für dieses Positivszenario gilt es noch, eine ganz entscheidende Hürde zu überspringen. Gemeint ist die Kombination aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 127,70 USD), der 38,2%-Korrektur des letzten Abwärtsimpulses (127,89 USD) und dem Junihoch (128,99 USD). Ein Befreiungsschlag würde für eine nachhaltige Trendwende mit einem kalkulatorischen Anschlusspotential von rund 28 USD sorgen. Rückenwind liefert dabei das jüngste, auf historisch niedrigem Niveau generierte, MACD-Kaufsignal. Dennoch lautet das aktuelle Investmentmotto bei Amazon: „make or break“, denn ein Abgleiten unter die Tiefs bei 101,43/101,35 USD würde jeden Stabilisierungsversuch zunichtemachen.

Amazon.com (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Amazon.com

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.