DAX - Aufschwung am Nachmittag?

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 13.132,25 Pkt (XETRA)

Der DAX scheiterte im Januar 2022 am Allzeithoch bei 16.290 Punkten aus dem November 2021 und befindet sich seitdem in einer Abwärtsbewegung. Diese Bewegung führte den Index zunächst im März 2022 auf 12.438 Punkte. Dieses Tief unterbot der DAX Anfang und Mitte Juli zwar zweimal. Aber beide Rückfälle lösten keine neue Verkaufswellen aus.

Vielmehr bildete der DAX eine kleinen 1-2-3-Boden aus. Diesen vollendete er mit dem Ausbruch über 13.019 Punkte am 19. Juli. Am folgenden Handelstag kletterte der Index in der Eröffnungsphase auf 13.399 Punkten. Seitdem kommt es zu Gewinnmitnahmen.

Diese können als Pullback an die Bodenformation angesehen werden. Gestern notierte der DAX im Tief beinahe auf der Unterstützung bei 13.019 Punkten. Diese Abwärtsbewegung der letzten Tage lässt sich zudem als bullische Flagge beschreiben. Seit gestern Nachmittag unternimmt der DAX einen Versuch, sich von der Unterkante der Flagge zu lösen, bleibt aber seit Stunden am EMA 50 (Stundenbasis) hängen.

Gelingt dem DAX ein Stundenschlusskurs über dem EMA 50 (Stundenbasis) bei aktuell 13.151 Punkten, dann könnte er am Nachmittag in Richtung der oberen Begrenzung der Flagge bei aktuell 13.333 Punkten ansteigen. Falls ihm auch noch ein Ausbruch aus der Flagge gelänge, dann wäre eine Rally gen 13.679 Punkte möglich.

Sollte der Index aber stabil unter 13.019 Punkte abfallen, dann würde sich das Chartbild wieder eintrüben.

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

DAX-Chartanalyse

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)