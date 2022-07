Deutsche Anleihen: Kaum Bewegung am Morgen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im frühen Handel zunächst kaum bewegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future notierte am Morgen nahezu unverändert auf 155,92 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag mit 0,93 Prozent knapp über dem am Vortag markierten Zweimonatstief.

Zur Wochenmitte rückt die Geldpolitik in den Vordergrund. Am Abend gibt die US-Notenbank Fed neue Entscheidungen bekannt. Es wird erwartet, dass die Federal Reserve ihren Kampf gegen die sehr hohe Inflation mit einer weiteren kräftigen Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte fortsetzt. Der Leitzins läge dann zwischen 2,25 und 2,5 Prozent. Bis Jahresende wird ein Zinsniveau deutlich über drei Prozent erwartet./bgf/mis