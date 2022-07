DGAP-Adhoc: EVAN Group plc: Abschluss eines Kauf- und Abtretungsvertrags über Geschäftsanteile an der livin FRANKFURT I GmbH

DGAP-Ad-hoc: EVAN Group plc. / Schlagwort(e): Vertrag

EVAN Group plc: Abschluss eines Kauf- und Abtretungsvertrags über Geschäftsanteile an der livin FRANKFURT I GmbH



27.07.2022

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 EVAN Group plc: Abschluss eines Kauf- und Abtretungsvertrags über Geschäftsanteile an der livin FRANKFURT I GmbH Valletta, 27. Juli 2022 – Die EVAN Group plc mit Sitz in Malta als Emittentin der 6,0 % Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19L426 / WKN: A19L42) („EVAN-Anleihe“) teilt mit, dass sie heute einen Kauf- und Abtretungsvertrag mit der Unimo Projektentwicklungs- und Bauträger­gesellschaft m. b. H. mit Sitz in Xanten und der Unimo Real Estate Holding AG, Zug, Schweiz, über 94,9 % der Geschäftsanteile an der livin FRANKFURT I GmbH abgeschlossen hat, um eine Refinanzierung der Fertigstellung des Bauvorhabens dieser Gesellschaft zu ermöglichen. Der Kaufpreis besteht (i) aus einem Basiskaufpreis in Höhe von EUR 167.973,00 und (ii) einem variablen Kaufpreis entsprechend 94,9 % des im maßgeblichen Jahresabschluss ausgewiesenen Eigenkapitals abzüglich des Basiskaufpreises. Der maßgebliche Jahresabschluss ist der zum Ende desjenigen Geschäftsjahres aufgestellte Jahresabschluss der livin FRANKFURT I GmbH, in dem die letzte Einheit der Wohnungs- und Teileigentumsanteile des von ihr gehaltenen Grundstücks veräußert worden ist. Der Vollzug des Kaufvertrags steht noch unter den aufschiebenden Bedingungen (i) der Refinanzierung für die Fertigstellung des Bauvorhabens und (ii) der Rechtskraft des Restrukturierungsplans nach Maßgabe des derzeit durchgeführten StaRUG-Restrukturierungsverfahren. Kontakt: EVAN Group plc Patrick Gerstner, Director

E-Mail: info@evan-group.com Presse / Investor Relations NewMark Finanzkommunikation GmbH

IR-Team für EVAN GROUP plc

Walther-von-Cronberg-Platz 16

60594 Frankfurt am Main / Deutschland Tel.: +49-69-944180-0

