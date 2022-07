DGAP-News: Domicil Real Estate AG: Domicil Real Estate AG sammelt Wachstumskapital im Rahmen einer Kapitalerhöhung ein

Emittent / Herausgeber: Domicil Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

Domicil Real Estate AG: Domicil Real Estate AG sammelt Wachstumskapital im Rahmen einer Kapitalerhöhung ein



27.07.2022 / 08:00

PRESSEMITTEILUNG

Domicil Real Estate AG sammelt Wachstumskapital im Rahmen einer Kapitalerhöhung ein Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

Angebotspreis von 26,92 Euro je Aktie

Emissionserlös von 15 Mio. Euro München, 27.07.2022 – Die Domicil Real Estate AG hat ihre am 01.07.2022 angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Das Immobilienunternehmen konnte im Zuge einer Kapitalerhöhung 557.143 neue Aktien zu einem Angebotspreis von 26,92 Euro je Anteilsschein bei einem Fonds für institutionelle Investoren platzieren. Damit wurde ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 15 Millionen Euro erzielt. Nach der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird die Anzahl der Aktien der Gesellschaft von vormals 7.614.286 auf nunmehr 8.171.429 steigen „Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung, denn wir arbeiten intensiv am Ausbau unserer Verkaufspipeline und möchten den Großteil der neu generierten Mittel unmittelbar in den Erwerb neuer Immobilienportfolios im ganzen Bundesgebiet investieren. Wir sehen in den aktuellen Märkten erhebliches Potenzial für unsere Kunden und die Domicil“, kommentiert Khaled Kaissar, CEO und Hauptaktionär der Domicil Real Estate AG „Wir blicken auf eine langjährige Partnerschaft mit der Domicil zurück. Daher ist es umso erfreulicher, dass wir den Deal vermitteln und begleiten konnten. Die Domicil hat aufgrund ihres erfolgreichen Geschäftsmodells eine sichere Platzierung im Markt, sodass sie ihren Wachstumskurs bestens fortsetzen kann“, bemerkt Marcus Vitt, Vorstandsvorsitzender der Donner & Reuschel Bank „Der erzielte Angebotspreis macht deutlich, dass institutionelle Investoren auch in der aktuellen Marktsituation das Potenzial des Geschäftsmodells der Domicil, leistbares Wohnen für die Mitte der Gesellschaft zu ermöglichen, erkennen und unterstützen“, ergänzt Holger Lüth, Deputy CEO und CFO der Domicil Real Estate AG Kerngeschäft der Domicil ist der An- und Verkauf von Wohnimmobilien im gesamten Bundesgebiet. Im Fokus stehen der Erwerb von mittelgroßen bis großen Wohnungsbeständen und der zeitnahe Weiterverkauf an Mieter, Selbstnutzer und Kapitalanleger. Dies kann sowohl einzelne Wohnungen als auch ganze Objekte oder Portfolios umfassen. Institutionellen Kunden stellt die Domicil Real Estate AG darüber hinaus ihre Kompetenz über alle Stufen der Immobilienwertschöpfungskette hinweg zur Verfügung – vom Ankauf über das Portfolio- und Asset-Management bis hin zum späteren Exit Die Kapitalerhöhung wurde durch das Bankhaus Donner & Reuschel AG sowie durch die Kanzlei Ashurst LLP begleitet. Über die Domicil Real Estate AG

Die Domicil Real Estate AG ist ein Immobilieninvestmenthaus mit Sitz in München. Kerngeschäft ist der An- und Verkauf von Wohnimmobilien im gesamten Bundesgebiet. Im Fokus stehen der Erwerb von mittelgroßen bis großen Wohnungsbeständen und der zeitnahe Weiterverkauf an Mieter, Selbstnutzer und Kapitalanleger. Dies kann sowohl einzelne Wohnungen als auch ganze Objekte oder Portfolios umfassen. Institutionellen Kunden stellt die Domicil Real Estate AG darüber hinaus ihre Kompetenz über alle Stufen der Immobilienwertschöpfungskette hinweg zur Verfügung – vom Ankauf über das Portfolio- und Asset-Management bis hin zum späteren Exit. Weitere Informationen: www.domicil-group.de



Pressekontakt

Elisabeth Wilfer

Head of Marketing & PR

Tel.: +49 89 4111157-65

E-Mail: e.wilfer@domicil-group.de

