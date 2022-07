DGAP-News: heinemann group mit erfolgreichem Jahr 2021 und Expansion in die Elektromobilität mit der Marke ChargeOne

Emittent / Herausgeber: heinemann group SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Expansion

heinemann group mit erfolgreichem Jahr 2021 und Expansion in die Elektromobilität mit der Marke ChargeOne Gesamtleistung 2021 stabil bei 51 Mio. Euro und Gewinn gesteigert

Referenzprojekt SAP Garden gewonnen

Errichtung und Betrieb von B2B Ladeinfrastruktur künftiger Wachstumsmotor

Ziel 2030: Einer der führenden deutschen Ladeinfrastrukturbetreiber mit 150.000 installierten Ladepunkten München, 27. Juli 2022 – Die heinemann group SE hat sich im Jahr 2021 operativ erfolgreich entwickelt und die strategischen Weichen gestellt, um einen Beitrag zum Erfolg der Elektromobilität in Deutschland zu leisten. Ziel der Gruppe ist es, mit der Marke ChargeOne im Jahr 2030 einer der führenden deutschen Ladeinfrastrukturbetreiber zu sein. Im Jahr 2021 hat die operative Tochter Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH eine Gesamtleistung von rund 51 Mio. erzielt. Der operative Gewinn (EBITDA) wurde von 3,47 Mio. Euro auf 3,77 Mio. Euro gesteigert. Kerngeschäft der Gruppe ist die technische Gebäudeausrüstung, Gebäudeautomation und -digitalisierung im Hochbau. Das Leistungsportfolio reicht von der Elektro- und Sicherheitstechnik über Digitalisierung bis zu Smart Living&Buildings. Damit übernimmt heinemann Schlüsselgewerke in praktisch jeder modernen Immobilie – ob zum Wohnen, gewerblich genutzt oder öffentlich. Im Jahr 2021 hat die Gruppe erneut ein Leuchtturmprojekt gewonnen: den SAP Garden. Bei der Realisierung der neuen Hightech-Arena in München ist heinemann für die gesamten Elektrotechnik und Stromversorgung verantwortlich. Die Fertigstellung soll in 2024 erfolgen. „heinemann ist Münchens ältester Elektrofachbetrieb und heute in der DACH-Region erfolgreich. Dieser Erfolg beruht auf der Adaption neuster Technologien und laufender Weiterentwicklung. Auf diesem Weg ist die Installation und der Betrieb von Ladeinfrastruktur der nächste logische Schritt. Nachdem wir in 2021 die internen Strukturen aufgebaut und das Personal deutlich aufgestockt haben, geben wir mit ChargeOne jetzt Vollgas“, so Robert Klug, Vorstand der heinemann Group SE und Geschäftsführer der Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH. „Dieser Zukunftsmarkt bietet unserer Gruppe erhebliche Wachstumschancen. Denn für den endgültigen Durchbruch der Elektromobilität in Deutschland braucht es eine flächendeckende Ladeinfrastruktur. Daher müssen in den kommenden Jahren zu Hause sowie im halb- und öffentlichen Raum insgesamt gut 10 Millionen Ladepunkte errichtet werden.“ ChargeOne positioniert sich im Markt als Charge Point Operator (CPO). So werden für Gewerbekunden deutschlandweit flexible „Charging as a Service“- Modelle mit Komplettservice für die Errichtung und den Betrieb von Ladeinfrastruktur bis zum Stromverkauf angeboten. Kunden kommen beispielsweise aus der Wohnungswirtschaft, der Hotellerie, der Industrie sowie dem Groß- und Einzelhandel. Daneben stehen auch attraktive Miet- und Kaufmodelle zur Auswahl. Ziel ist es, im Jahr 2030 einer der führenden deutschen Ladeinfrastrukturbetreiber mit 150.000 installierten Ladepunkten zu sein.

Über die heinemann group SE

Die 1902 gegründete Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH ist Münchens ältester Elektrofachbetrieb. Heute ist das Unternehmen auf die technische Gebäudeausrüstung, Gebäudeautomation und -digitalisierung im Hochbau - Gewerbebau, öffentlicher Bau, Wohnungsbau (Wohnanlagen, Spezial-/Luxus-Objekte) - spezialisiert. Das Leistungsspektrum reicht von Elektroinstallationen, über Netzwerk- und Kommunikationslösungen, Haustechnik bis hin zum Smart Building sowie Service und Wartung. Mit mehr als 500 Mitarbeitern ist das Unternehmen bundesweit und international aktiv und immer wieder an der Realisierung von Leuchtturmprojekten wie derzeit der neuen Hightech-Arena SAP Garden in München beteiligt. Seit dem Jahr 2021 ist der Geschäftsbereich Elektromobilität unter der Marke ChargeOne gebündelt. Als Charge Point Operator mit flexiblen Charging as a Service Modellen wird der Komplettservice zur Errichtung und dem Betrieb von Ladeinfrastruktur bis zum Stromverkauf für Gewerbekunden - z.B. aus der Hotellerie, Industriebetriebe, dem Groß- und Einzelhandel sowie der Wohnungswirtschaft - angeboten. Daneben bietet ChargeOne auch attraktive Miet- und Kaufmodelle an. Im Jahr 2021 hat Claus Heinemann eine Gesamtleistung von rund 51 Mio. Euro erzielt. Mehr Infos unter: hg-se.com

