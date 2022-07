Gold: Perfekter Rücksetzer

Nach dem letzten markanten Verlaufshoch bei 2.070 US-Dollar und somit den Hochs aus 2020 erfolgte zunächst eine gemächliche Konsolidierung zurück in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts. Allerdings konnte ein untergeordneter Aufwärtstrend eine weitere Verkaufswelle nicht verhindern, infolgedessen setzte der Goldpreis auf 1.676 US-Dollar und somit eine zentrale Unterstützung der letzten Jahre zurück. Nachdem nun eine fünfwellige Impulswelle abgespielt worden ist, könnte sich auf Sicht der nächsten Wochen eine dreiwellige Konsolidierung ergeben und bietet dadurch entsprechende Long-Chancen.

FED-Zinsentscheid im Fokus

Obwohl nun die Wahrscheinlichkeit auf eine ausgeprägte und mehrwöchige Erholungsbewegung zumindest in den Bereich von 1.750 und darüber an 1.800 US-Dollar merklich zugenommen hat, könnte der nächste Zinsentscheid bei einer unerwarteten Entwicklung den Goldpreis noch einmal ordentlich zusetzen. Daher sollten Long-Positionen, wie sie hier favorisiert werden, erst im Anschluss erfolgen, falls sich der Preis in die gewünschte Richtung entwickeln sollte. Anderenfalls könnte noch einmal ein Dip zur Unterseite erfolgen, unterhalb von 1.650 US-Dollar würden jedoch die Chancen auf eine Korrekturausdehnung auf 1.600 US-Dollar merklich zunehmen.