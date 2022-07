Italien: Verbraucher und Unternehmen pessimistischer

ROM (dpa-AFX) - In Italien hat sich die Stimmung der Verbraucher und Unternehmen im Juli jeweils eingetrübt. Die Verbraucherstimmung fiel um 3,5 Punkte auf 94,8 Zähler, wie die Statistikbehörde Istat am Mittwoch in Rom mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang auf lediglich 96,6 Punkte erwartet.

Die Unternehmensstimmung fiel um 2,6 Punkte auf 110,8 Zähler. Der entsprechende Indikator für die Industrie verschlechterte sich um 2,8 Punkte auf 106,7 Zähler. Analysten hatten einen Rückgang in diesem Ausmaß erwartet. In der Bauwirtschaft und im Einzelhandel verbesserte sich die Stimmung hingegen./bgf/jha/