Pressestimme: 'Die Glocke' zu Notfallplan der EU zum Gassparen

OELDE (dpa-AFX) - 'Die Glocke' zu Notfallplan der EU zum Gassparen

Gestern schlug nun die Stunde jener, denen der europäische Grundgedanke am Herzen liegt: Zeichen des Zusammenhalts, Geist der Geschlossenheit - pathetische Formulierungen wie diese drangen nach der Einigung der Energieminister an die Öffentlichkeit. Gehör finden soll die Botschaft gewiss in der EU selbst. Die 27 Mitgliedsstaaten müssen hinter ihren nationalen Egoismen zurücktreten und mit spürbarem Verzicht einem völligen Versiegen russischer Gasexporte entgegenwirken. Dass der Notfallplan in seiner finalen Fassung eine Fülle von Ausnahmen vorsieht und an verbindliche Einsparziele hohe Hürden geknüpft sind, mögen Kritiker bemängeln. Wichtiger ist: Der Schulterschluss führt dem Kreml den gescheiterten Versuch vor Augen, über einen hohen Gaspreis Europa und dessen Kernidee der Solidarität zu spalten. An der beschworenen Einigkeit muss auch Deutschland sich messen lassen: Die Strategie Moskaus, seinen größten Gaskunden auf Entzug zu setzen und damit zur Inbetriebnahme von North Stream 2 zu bewegen, muss scheitern./yyzz/DP/zb