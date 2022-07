Pressestimme: 'Frankenpost' zu Streiks bei Lufthansa

HOF (dpa-AFX) - 'Frankenpost' zu Streiks bei Lufthansa

Als die Airline in der Corona-Pandemie am Boden lag, flossen sofort Milliarden aus der Staatskasse, um die Fluggesellschaft mühsam wieder in die Luft zu bringen. Glücklicherweise folgte auf dieses Desaster ein schneller Aufschwung - der nun abgewürgt werden könnte durch einen erbitterten Arbeitskampf. Dann hätten alle verloren: die Lufthansa und die Passagiere mit ihrer Sehnsucht: Nix wie weg! Denn es könnte der letzte große Reisesommer sein./yyzz/DP/zb