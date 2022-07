Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Gas-Notfallplan der EU

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Gas-Notfallplan der EU

Der europäische Gas-Notfallplan ist mal wieder typisch EU: Da gibt es ein richtiges, verbindliches Ziel, 15 Prozent Gas in diesem Winter einzusparen. Doch was wäre die Vereinbarung ohne die üblichen umfangreichen Ausnahmen? EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist mit ihrem Plan, Brüssel harte Eingriffsrechte beim Gassparen zu geben, erwartungsgemäß an den EU-Regierungen gescheitert. Die Hauptstädte behalten das Heft in der Hand. So ist ein löchriges, kompliziertes Regelwerk entstanden, das auch keine Strafen für Länder vorsieht, die sich nicht dran halten. Das ist kein Notfallplan, das ist ein Absichtsplan - der im Fall der Fälle wenig wert sein dürfte./yyzz/DP/zb