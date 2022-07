Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Gasnotfallplan und Putins Manöver

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Gasnotfallplan und Putins Manöver

"Putin hat das Gas, aber wir haben die Kraft", sagt Robert Habeck, anders als der Kanzler ein Mann klarer Worte. Aber haben wir die Kraft wirklich? Zweifel - auf die Putin setzt - sind erlaubt. Die EU zeigt mit dem Notfallplan weitgehend Geschlossenheit. Nötig wäre, auch als Signal an Putin, ein guter Gas-Spar-Plan auf allen Ebenen, auch für jeden einzelnen Haushalt. Es ist eine weitaus einfachere, durchaus zumutbarere Art der Kriegsführung als die an der Front in der Ukraine./yyzz/DP/zb