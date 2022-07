Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Gasnotstand/Baerbock

HEIDELBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Gasnotstand/Baerbock

Putin, der Despot und Kriegsverbrecher, spielt mit unseren Nerven. Und setzt auf Spaltung. Anders als von der Ampel-Koalition gewünscht, ist es jetzt nicht die EU, die nach und nach den russischen Gashahn abdreht. Stattdessen sorgt Gazprom vor der Zeit - also bevor all die Ersatzgeschäfte mit Katar, den USA und sonst wem, in Gang kommen - für Engpässe. Und so müssten bei nur 20 Prozent Durchlaufmenge im Falle von Nord Stream 1 wohl bald die "Volksaufstände" ausbrechen, die die Grünen-Außenministerin Baerbock allen Ernstes für den Fall eines Gasstopps vorhersagte. So viel zum Thema Führungskultur (die so übrigens niemand bestellt hatte). Die EU-Vereinbarung, freiwillig 15 Prozent Erdgas einzusparen, ist ein erster Schritt, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Weitere müssen folgen. Die Atomkraftwerke müssen und werden länger laufen, als geplant, auch Kohle wird in deutschen Kraftwerken deutlich länger brennen. Die überaus sinnvolle Energiewende wird (...) zur Langzeitvision./yyzz/DP/zb