US-Notenbank: Leitzinsen steigen wie erwartet um 0,75 Prozentpunkte - Wall Street kann gut damit leben

Die ganz böse Überraschung ist ausgeblieben. Die Fed hebt wie erwartet die Leitzinsen um 0,75 Basispunkte an. Damit liegt der Leitzins jetzt in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent. Die Wall Street hatte diesen Schritt erwartet und kann damit ganz gut umgehen. Der Dow Jones liegt moderat im Plus, der S&P 500 legt über ein Prozent zu und die Nasdaq hat bereits ein 2 vor dem Komma. Die Rendite für 10-jährige Staatsanleihen gibt hingegen nach.

Einstimmige Entscheidung

Diesmal war sich das zinsentscheidend Komitee einig, dass der Schritt in dieser Höhe angemessen ist. Auf der Sitzung im Juni sich Esther George, Fed-Präsidentin von Kansas City, für einen etwas langsameren Kurs ausgesprochen und nur 0,50 Prozentpunkte vorgeschlagen.

Aggressiver Kurs dürfte weiter gehen

Die Fed will ihren Kurs beibehalten und die Leitzinsen auch nach der jüngsten Anhebung weiter straffen. Zusätzliche Zinsanhebungen seien angebracht, heißt es in der Stellungnahme der Federal Reserve zur Zinsentscheidung vom Mittwoch. Dabei hat die amerikanische Notenbank die Inflation und die Konjunktur genau im Blick. Die gesamtwirtschaftlichen Ausgaben und die Produktion hätten sich zuletzt etwas abgeschwächt, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Lage am Arbeitsmarkt sei aber weiterhin robust.

Zinsen schon ordentlich angehoben

In diesem Jahr hat die Fed den Leitzins bereits vier Mal angehoben. Zu Jahresbeginn hatte der Leitzins noch in einer Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent gelegen. Hintergrund der deutlichen Straffung ist die sehr hohe Inflation. Im Juni erreichte sie mit 9,1 Prozent den höchsten Stand seit gut 40 Jahren.

Mit Material von dpa-AFX