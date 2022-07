Dax nach US-Zinsentscheid im Aufwind- VW-Aktien starten durch

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist nach der US-Zinserhöhung am Donnerstag im Plus gestartet.

Der deutsche Leitindex legte um 0,4 Prozent auf 13.220 Zähler zu. Viele Investoren stellten sich darauf ein, dass das Tempo der Zinserhöhungen in den kommenden Monaten nun etwas abflachen könnte. "Zwischen den Zeilen hat die US-Notenbank den Anlegern die Angst genommen, dass sie die Zinswende ohne Rücksicht auf Verluste durchzieht", sagte Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Mehr wollte der Markt nicht hören." Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch wie erwartet den Schlüsselsatz um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Er liegt nun in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent.

Charts zu den Werten im Artikel DAX Kursindex

DAX

Volkswagen (ADR)

Volkswagen ST

Volkswagen VZ

Werbung

Im Blick haben die Investoren nun die am Nachmittag anstehenden US-BIP-Daten für das zweite Quartal. "Ein nur mageres Wachstum könnte die Erwartung weniger großer Zinserhöhungen in den nächsten Monaten untermauern", prognostizierten die Analysten der Helaba. Ebenfalls auf der Agenda standen die deutschen Inflationsdaten. Experten erwarten für Juli einen leichten Rückgang der Teuerungsrate auf 7,4 von 7,6 Prozent im Jahresvergleich.

Unter den Einzelwerten ragten auf der Gewinnerseite Volkswagen mit einem Plus von gut drei Prozent heraus. Der Autobauer hält trotz massiver Belastungen durch steigende Rohstoff- und Energiekosten, brüchiger Lieferketten und zunehmender Konjunktursorgen an seinen Ertragszielen fest. Fresenius Medical Care (FMC) und Fresenius rauschten dagegen um zehn beziehungsweise 6,5 Prozent in die Tiefe. FMC hat mit Personalmangel in den USA zu kämpfen. Für das laufende Geschäftsjahr muss das Dialyseunternehmen deshalb deutliche Abstriche bei seiner Prognose machen und damit auch der Mutterkonzern Fresenius.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)