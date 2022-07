Dax startet höher in den Handel - US-Zinspolitik im Fokus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Hoffnung auf ein langsameres Zinserhöhungstempo in den USA hat den Dax zum Wochenschluss angeschoben.

Der deutsche Leitindex rückte am Freitag um 0,6 Prozent auf 13.356 Zähler vor. Anleger gehen zunehmend davon aus, dass die US-Notenbank Fed angesichts der zuletzt enttäuschenden Konjunkturdaten etwas behutsamer vorgehen wird. Am Mittwoch hatte die Fed wegen der anhaltend hohen Inflation den Leitzins in einem erneut kräftigen Schritt um 0,75 Prozentpunkte auf 2,25 bis 2,50 Prozent angehoben.

Die Gewinne im Dax könnten aus Sicht vieler Analysten jedoch schnell in sich zusammenbrechen. Die anstehenden Inflationsdaten aus der Euro-Zone dürften auf die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen seitens der EZB aufmerksam machen, schreiben die Analysten der Helaba in einem Kommentar. "Schon jetzt sind die Konjunktursorgen groß." Experten rechnen damit, dass die Inflation in der Euro-Zone im Juli voraussichtlich auf dem Rekordniveau von 8,6 Prozent verharrt.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten die Aktien des Online-Modehändlers Zalando mit einem Plus von 3,5 Prozent. Händlern zufolgen profitierten die Titel von dem optimistischen Ausblick Amazons.

Im MDax legten die Aktien des Chip-Zulieferers Siltronic 3,4 Prozent zu. Das Unternehmen schraubt die Umsatzprognose wegen des starken Dollars nach oben, hält seine Gewinnerwartungen aber konstant.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)