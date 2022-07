Ermutigende Firmenbilanzen treiben Dax nach oben

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Starke Bilanzen aus Europa und den USA haben die europäischen Aktienmärkte zum Wochenschluss im Plus gehalten.

Auch Spekulationen auf behutsamere US-Zinserhöhungen in den kommenden Monaten stützten die Börsen. Der Dax legte 0,9 Prozent auf 13.406 Zähler zu, der EuroStoxx50 gewann 1,1 Prozent. "Derzeit scheinen die Anleger wohl zu glauben, es sei alles schön und gut. Aber das ist nicht der Fall, wie man an den Konjunkturdaten erkennt, die derzeit veröffentlicht werden", sagte Michael Brown vom Finanzhaus Caxton.

Sorgen bereitet den Experten nicht nur die US-Wirtschaft, die ihre Talfahrt auch im Frühjahr fortsetzte und damit in eine Rezession abgleitet. Auch die deutsche Wirtschaft musste zuletzt Federn lassen. Das Bruttoinlandsprodukt stagnierte zwischen April und Juni gegenüber dem Vorquartal. Ökonomen hatten mit 0,1 Prozent Wachstum gerechnet. "Die hohe Inflation und die Angst vor einer Gaskrise haben die Stimmung der Verbraucher und Unternehmen einbrechen lassen. Das Rezessionsrisiko steigt," konstatierte Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. "Wie sich die Wirtschaft am Ende tatsächlich entwickelt, hängt vor allem an Putins Gaslieferungen."

INFLATION IM EURO-RAUM AUF NEUEM REKORDSTAND

Bislang zeichnet sich bei den Inflationdaten im Euro-Raum noch keine Beruhigung ab - im Gegenteil. Der Energiepreis-Schub infolge des Ukraine-Krieges treibt die Teuerung auf immer neue Rekordstände. Die Verbraucherpreise kletterten im Juli binnen Jahresfrist um 8,9 Prozent zum Vorjahresmonat. Volkswirte hatten mit einer zum Juni unveränderten Rate von 8,6 Prozent gerechnet. Für viele Experten steht damit fest, dass die EZB handeln muss. Die kräftigen Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed seien auch ein Appell an die europäischen Zentralbanker, meint Thomas Gitzel von der VP Bank. "Auch wenn sich Christine Lagarde auf der Pressekonferenz noch nicht klar zu einem erneut großen Zinsschritt bekennen wollte, im September führt kein Weg an einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte vorbei."

Die EZB hatte vor gut einer Woche bei ihrer ersten Erhöhung seit elf Jahren den Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf 0,50 Prozent heraufgesetzt. Der Euro, der am Morgen zeitweise noch 0,6 Prozent fester lag, konnte von den Zinsspekulationen nicht profitieren und notierte am Mittag kaum verändert bei 1,0193 Dollar.

AUSBLICK VON AMAZON HILFT ZALANDO

Am Aktienmarkt richteten die Investoren ihren Fokus trotz aller Konjunktur- und Inflationssorgen auf eine Reihe positiver Unternehmensbilanzen. Im Dax standen die Aktien des Online-Modehändlers Zalando mit einem Plus von mehr als sieben Prozent an der Spitze. Ein optimistischer Ausblick von Amazon sorgte laut Händlern für gute Stimmung. Zwar seien auch beim weltgrößten Onlinehändler die höheren Kosten in den Bilanzen zu erkennen, einen Teil davon könne Amazon aber durch die stark gestiegenen Umsätze kompensieren, sagt Jürgen Molnar von RoboMarkets. "Von einem Rückgang im Kaufverhalten, wie es bei Walmart zu sehen war, ist bei Amazon nicht viel zu spüren." Die Aktien von Amazon stiegen im vorbörslichen US-Handel um fast zwölf Prozent.

Deutlich zulegen konnten auch Siltronic, nachdem der Münchner Chip-Zulieferer seine Umsatzprognose wegen des starken Dollars nach oben geschraubt hat. Die Aktien gewannen im MDax zeitweise 6,6 Prozent. Die Aktien des Chipkonzerns Infineon notierten im Dax 3,3 Prozent fester.

An der Pariser Börse machte eine deutliche Steigerung des Umsatzes im zweiten Quartal L'Oreal begehrt. Die Aktien des Kosmetikriesen lagen in der Spitze mehr als fünf Prozent im Plus. Vor allem dank des Online-Handels konnte das Unternehmen auch im von Corona-Lockdowns getroffenen chinesischen Markt gut abschneiden. Für die Aktien des Kosmetikherstellers Beiersdorf ging es 1,5 Prozent bergauf.

