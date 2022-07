Hydrogen-Index durchbricht Widerstandsmarke!

Wasserstoffaktien sind in den zurückliegenden Wochen wieder verstärkt in den Fokus der Investoren gerückt. Dies ist an der Kursentwicklung des Global Hydrogen II Index und des Hydrogen Select Index deutlich abzulesen. Beide Wasserstoffindizes schnitten im Vergleich zum Vormonat klar besser ab als beispielsweise der DAX® oder EuroStoxx®50. Historische Betrachtungen sind kein Indiz für künftige Entwicklungen. Der Global Hydrogen II Index hat allerdings heute eine hartnäckige Widerstandsmarke überwunden. Damit besteht aus charttechnischer Sicht die Chance auf eine nachhaltige Erholung. Der Hydrogen Select Index schickt sich an, nachzuziehen.

Auftrieb bekam der Sektor aus mehreren Richtungen. Die Energiewende ist in vollem Gange und der Wasserstoffsektor wird in dem Energiemix der Zukunft eine maßgebliche Rolle spielen. Die milliardenschweren staatlichen Investitions- und Förderprogramme sind nachhaltige Impulse und stützen den Sektor. Starke Katalysatoren der jüngsten positiven Kursentwicklung der beiden Indizes waren die allgemeine Stabilisierung an den Aktienmärkten und die Trendwende an den Anleihemärkten. Das erste Halbjahr war von fallenden Aktienkursen und steigenden Renditen am Anleihemarkt geprägt. Dies belastete den Gesamtmarkt. Steigende Finanzierungskosten und ein sinkender Wert künftiger Erträge schlugen sich vor allem bei den Unternehmen nieder, die kaum Gewinne oder gar noch Verluste generieren. Dies ist bei zahlreichen Wasserstoffspezialisten der Fall. Obwohl EZB, Fed und zahlreiche weitere Notenbanken zuletzt die Leitzinsen erhöhten, sind die Renditen langfristiger Staatspapiere seit Mitte Juni im Abwärtstrend. Dies sorgte für einen Stimmungswechsel am Aktienmarkt und vor allem bei den in Vorfeld arg gebeutelten Werten.

Gleichwohl konnten zuletzt auch zahlreiche Wasserstoff-Unternehmen mit guten Nachrichten aufwarten. Johnson Matthey gab Ende Juni bekannt, mit dem Bau einer Fabrik für PEM-Brennstoffzellenkomponenten zum Einsatz in Wasserstofffahrzeugen zu beginnen. Die Norwegische Nel verbuchte kürzlich einen 45 Millionen US-Dollar-Auftrag aus den USA. SFC Energy fuhr zuletzt zahlreiche Aufträge ein. Um das Wachstum zu finanzieren, wurde zuletzt eine Kapitalerhöhung platziert.

Investments in einzelne Wasserstoffaktien bergen hohe Gewinnchancen, aber auch Risiken. Index-Zertifikate auf den Global Hydrogen II Index oder den Hydrogen Select Index bieten Anlegern die Möglichkeit, breit diversifiziert in diesen wachstumsstarken Sektor zu investieren. Der Global Hydrogen II Index (Net Return) bildet die Kursentwicklung von bis zu 20 Unternehmen ab, welche in der Entwicklung und Produktion von Wasserstoff, Wasserstoffantrieben und Brennstoffzellen tätig sind. Der Hydrogen Select Index (Net Return) (EUR) umfast bis zu 25 Unternehmen außerhalb der USA, die im Bereich der Entwicklung und Produktion von (grünem) Wasserstoff, Wasserstoffantrieben, Brennstoffzellen sowie Fahrzeugbatterien tätig sind. Im Hydrogen Select Index belasteten im Frühsommer vor allem die Aktien der beiden Batterieentwickler Illka und Varta sowie des Anbieters von Wasserstoffreinigungs und -erzeugungssysteme für Brennstoffzellen, Xebec. Bei der turnusmäßigen Überprüfung im Juni haben diese drei Titel die Aufnahmekriterien jedoch nicht mehr erfüllt und wurden daher nicht mehr berücksichtigt. Titel wie AFC Energy und NGK Insulators haben seither die Aufnahme in den Index mit einem zweistelligen Kursplus gerechtfertigt.

Die beiden Indizes werden jeweils halbjährlich überprüft und die Zusammensetzung sowie Gewichtung angepasst. Die Nettodividenden werden jeweils reinvestiert. Ein schwacher Aktienmarkt oder ein Kursrückgang von einem oder mehreren Indexmitgliedern kann jedoch zu einem Rückgang des Indexkurses und damit zu Verlusten im entsprechenden Zertifikat führen.

Chart: Global Hydrogen II Index

Widerstandsmarken: 1.720/1.865 Punkte Unterstützungsmarken: 1.470/1.590/1.640/1.675 Punkte Der Global Hydrogen Index II pendelte seit Jahresbeginn zwischen 1.500 und 1.850 Punkte. Seit Monatsbeginn hangelt sich der Index nach oben und hat heute die Widerstandsmarke bei 1.675 Punkte nach oben durchbrochen. Die nächste Hürde auf dem Weg nach oben liegt nun bei der 200-Tage-Durchschnittslinie auf von 1.720 Punkten. Bei einem Rücksetzer unter 1.675 Punkte droht ein Rücksetzer auf 1.640 Punkte.

Global Hydrogen II Index in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 14.09.2021 (Indexstart)–28.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Thomson Reuters

Investment-Zertifikate für Spekulationen auf eine Aufwärtsentwicklung des Index



Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.7.2022; 14:10 Uhr

