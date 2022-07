Mehr als 100 000 ukrainische Flüchtlinge in Großbritannien angekommen

LONDON (dpa-AFX) - Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind mehr als 100 000 Menschen aus dem Land nach Großbritannien geflohen. Mittlerweile seien mithilfe von zwei eigens eingeführten Visakategorien etwa 104 000 Ukrainerinnen und Ukrainer angekommen, teilte die Regierung in London am Donnerstag mit. Dabei können Ukrainer einerseits beantragen, bei Familienmitgliedern unterzukommen, die bereits in Großbritannien leben. Als zweite Möglichkeit gibt es das Programm "Homes for Ukraine": Dabei bieten Briten den Flüchtlingen für mindestens ein halbes Jahr Logis.

Insgesamt hätten sogar fast 200 000 Antragsteller ein Visum angefordert, von denen bisher gut 166 000 bewilligt worden seien. Ihnen ist zunächst ein dreijähriger Aufenthalt im Land erlaubt.

Seit Kriegsausbruch gibt es in Großbritannien eine Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft. Zehntausende boten an, Ukrainern Unterkunft zu geben. Allerdings kritisieren viele Flüchtlinge und Hilfsorganisationen hohe bürokratische Hürden. Großbritannien ist nicht Mitglied des Schengen-Raums und fordert als einziges europäisches Land derzeit von Ukrainern ein Visum für die Einreise./bvi/DP/nas