Schwache Bilanzen dämpfen Anleger-Freude über Fed-Aussagen

Frankfurt (Reuters) - Eine Serie enttäuschender Firmenbilanzen trübt europäischen Aktienanlegern die Kauflaune.

Die Aussicht auf ein langsameres Zinserhöhungstempo er US-Notenbank hielt Dax und EuroStoxx50 am Donnerstag allerdings im Plus. Die beiden Aktienindizes notierten am frühen Nachmittag jeweils knapp im Plus bei 13.178 beziehungsweise 3622 Punkten.

Die Fed hatte den Schlüsselsatz wie erwartet zum zweiten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte angehoben. "Auch wenn der Höhepunkt der Zinssätze mit ziemlicher Sicherheit noch nicht erreicht ist, haben wir möglicherweise den Höhepunkt der aggressiven Geldpolitik erreicht", sagte Portfoliomanager Scott Ruesterholz vom Vermögensverwalter Insight Investment. "Die Märkte rechnen derzeit mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte auf der nächsten Sitzung im September. Danach erwarten wir für die folgenden Sitzungen in diesem Jahr nur noch Erhöhungen um höchstens 25 Basispunkte."

Bestätigt sahen sich Börsianer mit dieser Einschätzung von enttäuschenden US-Konjunkturdaten. Die US-Wirtschaft schrumpfte im zweiten Quartal auf das Gesamtjahr hochgerechnet überraschend um 0,9 Prozent.

DOLLAR ZIEHT WIEDER AN - ROHSTOFFPREISE STEIGEN

Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, gab als Reaktion auf die Daten seine zwischenzeitlichen Gewinne fast vollständig ab und lag zuletzt kaum verändert bei 106,50 Punkten. Das weiterhin vergleichsweise hohe Kursniveau sei eher den Problemen der übrigen Währungen geschuldet, sagte Stuart Cole, Chef-Volkswirt des Brokerhauses Equiti Capital. Dies gelte vor allem für den Euro, da Europa wegen der Gaskrise in eine Rezession zu stürzen drohe.

Die Aussicht auf behutsamere US-Zinserhöhungen dämpfte die Rezessionsängste und verhalf Rohstoffen zu Kursgewinnen. So verteuerten sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 1,7 Prozent auf 108,40 Dollar je Barrel (159 Liter) und Kupfer um 1,3 Prozent auf 7735 Dollar je Tonne. Erstere erhalte zusätzlichen Auftrieb vom überraschend starken Rückgang der US-Lagerbestände, sagte Analyst Tamas Varga vom Brokerhaus PVM.

FRESENIUS UND FMC ENTTÄUSCHEN MIT ZAHLEN

Aus den Depots flogen dagegen Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) und Fresenius. Der Dialyse-Spezialist FMC senkte wegen steigender Kosten und Personalmangels seine Gesamtjahresziele und zwang seinen Mutterkonzern zu einem ähnlichen Schritt. Die Prognose-Kürzung bei FMC sei nicht überraschend, ihr Umfang schon, kommentierte Analyst Tom Jones von der Berenberg Bank. Allerdings habe das Unternehmen in der Vergangenheit bewiesen, externe Belastungsfaktoren wie die aktuellen gut meistern zu können. FMC-Aktien stürzten dennoch um bis zu 14,5 Prozent auf ein Zwölfeinhalb-Jahres-Tief von 37,37 Euro ab. Fresenius-Titel steuerten mit einem Minus von zeitweise knapp zehn Prozent auf den größten Tagesverlust seit dem Börsen-Crash vom März 2020 zu.

Gleiches galt für die Papiere von Smith & Nephew, die in London bis zu zwölf Prozent abrutschten. Wegen der hohen Inflation und gestörter Lieferketten rechnet der Anbieter künstlicher Hüftgelenke für 2022 nur noch mit einer Gewinnmarge von 17,5 statt 18,5 Prozent.

Die Autobauer Volkswagen und Stellantis äußerten sich dagegen trotz aller Probleme optimistisch zu den Aussichten. Analyst Philippe Houchois von der Investmentbank Jefferies lobte die Quartalsergebnisse der beiden Autobauer als solide und beeindruckend.