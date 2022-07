SenioResidenz AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

SenioResidenz AG publiziert vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2022



Die SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) erzielte nach vorläufigen, ungeprüften Ergebnissen im ersten Halbjahr 2022 ein erneut gutes Unternehmensergebnis. Das Liegenschaftenportfolio erhöhte sich vor allem durch den Zukauf eines Neubauprojekts in Aigle/VD mit 26 Wohnungen (wovon 13 geschützte Wohnungen für Menschen mit Beeinträchtigungen oder altersbedingten Einschränkungen) und Investitionstätigkeiten in das Neubauprojekt in Oberdiessbach auf CHF 226.7 Millionen (31.12.2021: CHF 213.9 Millionen). Der Mietertrag stieg im Berichtszeitraum um 11% auf CHF 5.3 Millionen (H1 2021: CHF 4.8 Millionen). Die Marktbewertung des Liegenschaftenportfolios führte zu einem Erfolg aus Neubewertung von CHF 0.1 Millionen (H1 2021: CHF 0.2 Millionen). Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich nach vorläufigen Ergebnissen um 18% auf CHF 3.3 Millionen (H1 2021: CHF 2.8 Millionen). Der Gewinn inklusive Neubewertung liegt bei rund CHF 2.4 Millionen (H1 2021: CHF 2.0 Millionen) und der Gewinn exklusive Neubewertungserfolg erreichte CHF 2.3 Millionen (H1 2021: CHF 1.9 Millionen), was einem jeweiligen Gewinnanstieg von 18% bzw. 24% entspricht. Auf Basis des Gewinns pro Aktie[1] errechnet sich aufgrund der höheren Aktienanzahl als Folge der Kapitalerhöhung im September 2021 ein voraussichtlicher Gewinn pro Aktie inkl. Neubewertungserfolg von CHF 0.93 und exkl. Neubewertungserfolg von CHF 0.90 (H1 2021: CHF 1.06 inkl. Neubewertungserfolg bzw. CHF 0.97 exkl. Neubewertungserfolg). Der Halbjahresbericht 2022 und weitere Details zum ersten Halbjahr 2022 werden am 18. August 2022 veröffentlicht

